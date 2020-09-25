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Google虛擬實境遊　 不出國和3D摩艾石像互動

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▲Google利用擴增實境技術，讓人不出國也可以和3Ｄ的摩艾石像互動。（圖／Google提供）

▲Google利用擴增實境技術，讓人不出國也可以和3Ｄ的摩艾石像互動。（圖／Google提供）

記者吳佳穎／台北報導

為慶祝9月27日世界旅遊日， Google 藝術與文化推出「It’s a Wonderful World」旅遊專頁，透過擴增實境技術，將全世界 37 個文化遺址帶到 Google 搜尋中，其中還包括了台灣的鹿港龍山寺、德國的「布蘭登堡門」、復活節島的「Ahu Ature Huki 摩艾石像」等景點，都可「透過3D模式檢視」把它們投影出來「互動」。

Google指出，今年可能較難像以往一樣到世界各地旅遊，但人們對遠行和體驗新文化的渴望卻未曾稍歇。因此，Google 藝術與文化帶來了「It’s a Wonderful World」旅遊專頁，讓網友可以在數千個博物館或文化景點中，自由選擇與規劃虛擬旅程。

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透過非營利組織 CyArk 的幫助，Google利用擴增實境技術 (AR) 將全世界 37 個文化遺址帶到 Google 搜尋中，其中還包括了台灣的鹿港龍山寺。過去 15 年來，CyArk 打造了目前全球最大且最詳盡的世界瀕危遺址 3D 數位典藏，為這些有消失危機的遺跡留下永久記錄。

這些文化遺址的 3D 影像已被Google轉換成互動模型，只要使用支援 AR 技術的行動裝置，就可以隨時隨地觀看並且跟它們「互動」。只要到 Google搜尋，輸入台灣的「鹿港龍山寺」、德國的「布蘭登堡門」、復活節島的「Ahu Ature Huki 摩艾石像」等景點，然後下拉網頁到「3D模型」欄位，再點選「透過3D模式檢視」，就能把它們投影出來。

Google 藝術與文化也新增了一個來自台灣的文化機構國立臺灣美術館。位於台中的國立臺灣美術館，目前在 Google 藝術與文化平台上開設了七個線上展覽，囊括了數百件藝術與攝影作品介紹、室外雕塑園區的探索、館內的隱藏空間和兒童專區導覽等精彩內容，讓來自台灣和全球的網友都能夠認識國美館及其館藏。

Google 藝術與文化的「「It’s a Wonderful World」旅遊專頁目前收錄了超過 10,000 個地點和 2,000 件收藏，讓網友探索。

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