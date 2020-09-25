空腹爆嗑「黑色糖果」　建築工人3週後暴斃

枯燥乏味的工作讓人總想在嘴巴裡塞點東西，有人抽菸，有人吃口香糖，美國有名建築工人選擇吃台灣人普遍難以接受的「黑色糖果」，卻因此喪命。（示意圖，Pixabay）

文／鏡周刊

美國麻薩諸塞州1名54歲的建築工人，在工作時習慣用水果口味的紅色甘草糖提神，每天至少要吃掉1袋，某天他決定「換換口味」，改變生活的顏色，換吃黑色甘草糖。又過了3週每天吃糖的生活，他突然在午餐時間的速食店呼吸困難、全身顫抖，隨後失去意識並倒下，經過搶救仍不治身亡。

麻州綜合醫院對這名不幸的中年男子進行檢查，並將報告整理後投稿至《新英格蘭醫學雜誌》，心臟科醫師布塔拉（ Neel Butala）指出，男子沒有胸痛或心臟衰竭病史，不過飲食習慣不佳，主食是1包又1包的糖果。死亡前3週，他改吃含有甘草酸的黑色甘草糖，這些糖果經人體消化產生甘草次酸，過多的甘草次酸會導致鉀流失，造成低鉀血症、鈉和水滯留，引發心律不整、高血壓等一系列健康問題。

科羅拉多大學心臟病學者、前美國心臟協會主席埃克爾（Robert Eckel）補充，不只甘草糖，廣為美國人喜愛的雷根糖、甘草茶，甚至某些啤酒裡都有甘草次酸。

美國食藥局（FDA）曾提醒，無論年紀，任何人都不應該「一次食用大量黑甘草」，建議每天不超過2盎司，約56.7公克；每天食用超過14盎司（約400公克），可能導致成年人心律不整。FDA警告，食用甘草糖後若出現肌肉無力，或心律不整症狀應立即就醫。另外，因為黑甘草可能與某些藥物相互作用，有食用習慣的民眾就醫時應主動與醫生討論。

該份醫學報告出版後，甘草糖公司Twizzlers發言人貝克曼（Jeff Beckman）發出聲明，該公司生產的所有商品均符合FDA法規，可安全食用，不過他強調：「所有食物都應該適度享用。」



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