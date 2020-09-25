「姐我不想努力了！」　火辣網美竟是成功企業家

圖文／鏡週刊

泳池超辣自拍、名牌鞋包、貴婦下午茶、百萬夜景、海島度假，網美的IG充滿以上元素並不稀奇，不過如果這名網美是還是商業雜誌認證的實力企業家，就讓人想大喊：「我不想努力了！」

來自越南河內的阮蘭芳（音譯，Nguyễn Lan Phương）活躍於社群平台，常分享運動、旅遊、日常等照片，除了外接業配，也不吝為自己經營的SPA、火鍋店、冬蟲夏草專賣店打廣告，更是自創服飾品牌的代言人。

越南在今年3月下旬迅速封鎖國界，不過偷渡客等破口依舊讓越南出現1,069個確診病例，死亡35人，雖然在東南亞國家中不算嚴重，不過疫情還是對阮蘭芳的事業造成衝擊。阮蘭芳商業腦轉得很快，她立刻提升原有服務品質，投入護理食品產業，並觀察房地產的投資機會，在疫情中找到一線生機。

阮蘭芳注重身心健康，堅持每天打高爾夫球和健身，把運動當作最好的充電方法，多年下來練就挺胸翹臀的魔鬼身材，也不吝公開分享。阮蘭芳在越南商業雜誌《Doanh nhàn》專訪中透漏抗老祕訣，除了按摩和運動，就是「不對任何人動怒」，她認為生氣有損內心平靜，會讓人顯得疲倦並迅速變老。

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Mọi cố gắng của tôi ko phải để trở thành phụ nữ thành công mà là trở thành một ng phụ nữ có giá trị

Nguyễn Lan Phương（@phuong.bora）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 6:15 張貼



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