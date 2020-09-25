「姐我不想努力了！」　火辣網美竟是成功企業家

圖文／鏡週刊
泳池超辣自拍、名牌鞋包、貴婦下午茶、百萬夜景、海島度假，網美的IG充滿以上元素並不稀奇，不過如果這名網美是還是商業雜誌認證的實力企業家，就讓人想大喊：「我不想努力了！」
來自越南河內的阮蘭芳（音譯，Nguyễn Lan Phương）活躍於社群平台，常分享運動、旅遊、日常等照片，除了外接業配，也不吝為自己經營的SPA、火鍋店、冬蟲夏草專賣店打廣告，更是自創服飾品牌的代言人。
越南在今年3月下旬迅速封鎖國界，不過偷渡客等破口依舊讓越南出現1,069個確診病例，死亡35人，雖然在東南亞國家中不算嚴重，不過疫情還是對阮蘭芳的事業造成衝擊。阮蘭芳商業腦轉得很快，她立刻提升原有服務品質，投入護理食品產業，並觀察房地產的投資機會，在疫情中找到一線生機。
阮蘭芳注重身心健康，堅持每天打高爾夫球和健身，把運動當作最好的充電方法，多年下來練就挺胸翹臀的魔鬼身材，也不吝公開分享。阮蘭芳在越南商業雜誌《Doanh nhàn》專訪中透漏抗老祕訣，除了按摩和運動，就是「不對任何人動怒」，她認為生氣有損內心平靜，會讓人顯得疲倦並迅速變老。
Mọi cố gắng của tôi ko phải để trở thành phụ nữ thành công mà là trở thành một ng phụ nữ có giá trị
更多鏡週刊報導
空腹狂嗑「黑色糖果」 建築工人3週後暴斃
帶嬰幼兒夜排口罩 一家三口大字形睡地板引網炮轟
金正恩險遭暗殺 日本自衛隊幕僚長爆4北韓兵行刺內幕