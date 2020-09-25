歐美日「三技術」卡死中國半導體　名嘴比喻：沒毛筆怎麼寫書法？

▲中國發展半導體產業的三項關鍵技術，分別被歐美日給卡住了。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美中爆發貿易戰後，暴露了中國半導體技術落後的弱點，雖然中國試圖「彎道超車」積極發展半導體產業，讓晶片來源不再受制於人，不過所有發展半導體產業的關鍵技術，也全被歐美日三方圍堵。財經專家黃世聰比喻中國面臨的困境，就像是想要寫書法，卻連毛筆都沒有。

財經專家黃世聰在新聞節目《關鍵時刻》指出，《日本經濟新聞》已經整理出了中國發展半導體產業，無法跨越的三道高牆，第一個只有荷蘭艾斯摩爾（ASML）會做的全球最先進的極紫外光機，如果將晶片比喻成是一個書本，極紫外光機就像是寫內容的毛筆，這等於是連做晶片都沒辦法。

黃世聰說，台積電表示最近研發2奈米技術成功，可是中國現在自製的晶片技術，只有22奈米，差距是10年以上。

▲日本掌握的光阻劑技術，就如同寫書法必須要用的紙一樣。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃世聰接著指出第二項技術，就是日本的光阻劑（光刻膠）目前在這項技術做得最好的，是日本的東京電子，如果極紫外光機是毛筆，做微晶片塗料的光阻劑就是宣紙，中國目前能做的技術都在30~40奈米以上，也落後非常多。

▲「濺鍍」與「蝕刻」技術也都被美國的廠商給掌握了。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃世聰再指出美國掌握的「濺鍍」與「蝕刻」技術，所謂的賤鍍就是當光阻劑塗好之後，還要再舖上一層薄膜，再把所有的線路弄在上面，而「蝕刻」就是負責將線路刻在晶片上的技術，這些技術分別被美國的應用材料（Applied Materials, Inc.），以及泛林集團（Lam Research Corporation）掌握。

黃世聰最後解釋，三星為什麼後來會落後給台積電，原因之一就是日本不賣光阻劑給三星，荷蘭的艾斯摩爾現在的優先供貨名單，也是供貨給台積電，中國現在拿不到這些機台，半導體根本「連玩都不用玩了」。

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