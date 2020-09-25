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北富銀力挺永續擴大綠色授信　綠電產業授信餘額年成長近8成

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▲▼富邦,富邦金,北富銀,台北富邦銀行。（圖／路透社）

▲北富銀力挺永續擴大綠色授信，到今年6月底為止，綠電產業授信餘額年成長近8成。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

北富銀今（25）日表示，為積極響應ESG、力挺永續，6月統籌主辦40億元淡江大橋聯貸案；統計也指出，到今年6月底為止，再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業的授信餘額超過千億元，其中綠電類授信餘額年成長近8成。

北富銀表示，8、9月再結合在地資源舉辦淡水河口生態永續講座與願景體驗，以及廣發永續帖，邀客戶共同倡議淡水河守護行動，為永續環境紮根，短短半個月吸引逾2,000人串聯，一起關注淡水河河口生態與經濟發展。

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北富銀也多方落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理），其中在授信業務上，導入赤道原則並持續擴大綠色授信，為再生能源、綠建築、綠能科技與相關產業提供充沛資金，協助其永續經營。統計指出，到今年6月底為止，再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業的授信餘額超過千億元，其中綠電類（太陽能、風力發電）授信餘額年成長近80%。

北富銀也全力支援政策性貸款，今年除了即時提供個人、企業客戶疫情紓困方案，為扶植中小企業發展，年初即成為「送保即時通」首批開通銀行，而信保基金推出的「中小企業千億保」專案，北富銀去年送保戶數達2,076戶，居民營銀行之冠；另截至今年7月底，整體信保餘額較去年底成長超過70%。

此外，近期配合行政院啟動青年創業貸款方案，北富銀指出，該行為文化部首波合作銀行，也與文化內容策進院簽署全台首張文創產業青創貸款合作備忘錄（MOU），由跨部門專業團隊直接進駐文策院協助青年貸款，且應用專利AI技術，透過行動化、模組化的智能徵授信機制，讓徵審作業最快3天完成。

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