敏成「整廠輸出模式」赴美設廠　再攜手東協國家打造「防疫產業鏈」

▲熔噴布大廠敏成。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）旗下熔噴布廠敏成（4431）董事長古思明今（25）日表示，敏成今年在疫情中繳出亮眼的成績單，並規劃以「整廠輸出模式」前往美國設廠，同時也將與東南亞國家洽談設立PPE(Personal Protective Equipment)防疫產業鏈。

古思明表示，布局後疫情時代商機，敏成擬定研發、製造、行銷「三支箭策略」，致力於高階奈米抗菌材料之研發、導入智能化生產及綠色製造系統提升效率達到節能目標，並主打高價值產品及新應用為行銷主軸。

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古思明指出，台灣的口罩可以做到高品質，熔噴布原料就是最大的關鍵，像是台灣口罩的過濾效果至少都有95%以上，因此敏成原本去年差點想關廠，但受到疫情影響，過去每條生產線產量為2噸，每日生產約5~7噸熔噴布，現在已經提升到每日9噸。

盛弘董事長楊弘仁表示，敏成今年在疫情中繳出亮眼的成績單，因此配合台美防疫合作，將攜手防疫國家隊成員，計劃以「整廠輸出模式」前往美國設廠，而且機器都已進入測試階段，隨時可以過去美國，並規劃自行營運之外，同時也會尋找當地合作廠商，提供技術協助量產。

楊弘仁指出，受到全球疫情爆發影響，各國開始重視PPE（Personal ProtectiveEquipment）防疫產業鏈，因此目前將會與東南亞國家洽談合作，集結上下游產業一起打國際盃，共同輔助其它國家建置自主防疫物資產業鏈。