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美國Google服務當機　最新修復狀況看這裡

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▲Google美國部份服務當機，包括Gmail、日曆等，但可透過監測網站看修復狀態。（圖／翻攝自G Suite 狀態資訊主頁）

▲Google美國部份服務當機，包括Gmail、日曆等，但可透過監測網站看修復狀態。（圖／翻攝自G Suite 狀態資訊主頁）

記者吳佳穎／台北報導

不少Google美國的用戶24日晚間發現服務中斷，包括Gmail 、Google日曆、Google 網路論壇 、Google Chat 等出現連不上的情形，Google建議使用者可透過G Suite Status dashboard了解目前各服務平台的修復狀況。

而追蹤網路中斷的國外網站則指出，這次癱瘓的地區似乎集中在美國東岸，也有少部分Google雲端平台的企業客戶受影響，受影響功能包括Google Cloud SQL、Google Cloud Console 等，但據Google提供的監測平台GCP Dashboard目前已打起綠勾，顯示問題排除。

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Google技術基礎架構高級副總裁Urs Hölzle在推特上表示，太平洋夏季時間24日下午6時左右，因為部分應用程序後端的伺服器當機，讓一些用戶碰到Google服務中斷；但對Google的雲端服務（GCP）沒有重大影響，只有某些次要的API受影響。

Urs Hölzle說：「對於這次中斷，我們感到非常抱歉，我們知道這些服務對於每個人的生活至關重要，目前正進行後續檢驗，以確保不會再次發生這種情況。」

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