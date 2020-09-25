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盛弘整合智慧醫療照護　打造大健康產業生態系

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▲盛弘董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲盛弘董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）董事長楊弘仁今（25）日表示，集團持續以醫院、藥局的點，以及醫、藥、健診上下游整合的線，還有從治療提升至精準治療的面，以精準健診預防發病，並以互聯網串連相關服務，逐步打造自有的大健康生態體系，而新冠肺炎疫情更突顯盛弘在正確的趨勢上發展。

盛弘董事長楊弘仁表示，集團以敏盛醫院一家地區型醫院為起點，迄今逾45年，歷經企業轉型、改造及不斷升級，近年積極拓展布局，目前已是台灣最完整的健康生態體系。

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楊弘仁指出，盛弘持續強化醫療體系的服務，從前年起併購躍獅連鎖藥局和哈佛健診中心、成立盛雲電商平台建置診所及藥局採購的供應鏈，盛弘自有醫、藥、檢的大健康生態系已具體成形。

楊弘仁進一步指出，目前集團以資源共享，進行醫電系統串連進行線上/線下虛實整合，向上建立採購資訊平台串聯藥品供應服務醫院與診所，向下則透過APP平台及連鎖藥局服務社區民眾。

楊弘仁分享，盛弘積極呼應政府「精準健康戰略產業」政策打造醫療產業生態圈，包含診斷、治療、智慧醫療、照護與精準預防五面向，並在物聯網、穿戴式裝置、AI 等數位科技的輔佐下，醫療照護已逐步跨出醫院圍牆，預期可加速國內數位醫療轉型發展。

楊弘仁說明，盛弘醫電數位串連的重點是以人為中心，願景是將目前醫院、藥局、健診中心三大場域各自的擁有的病患/顧客資料（DATA）上傳，透過大數據及資料探勘/分析轉換並串聯成為有效的資訊，使每位病患/顧客都有一朵屬於自己的「盛弘AI健康雲」。

楊弘仁補充，盛弘目前已完成可從個人化基因檢測做起的哈佛健診，搭配居家穿戴與量測裝置的躍獅智慧藥局，成為全年不間斷的AI健康個管師，未來當民眾進入三大場域，隨時可以查詢或收到最有效率的醫療、用藥服務與健康預測建議，透過健康服務電商化，實踐精準預防醫學的價值。

展望未來，楊弘仁強調，盛弘將持續聚焦於集團數位轉型、期結合精準健診的優勢，從疾病往前拉至未病階段，利用精準檢測掌握健康預測，提供個人化的精準照護，期望在2年內完成健康服務電商化的目標，使每一個人都有一朵屬於自己的「盛弘AI健康雲」。

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