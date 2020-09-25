NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢！若放棄地球軌道將會是悲劇

▲大陸官媒新華社6月宣布，天宮一號正與17個不同國家的23個實體合作進行科學實驗。（圖／路透社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國航太總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）23日向國會表示，國際太空站（International Space Station）退役後，保持在地球軌道上的存在至關重要。布萊登斯坦提出警告，北京「天宮一號」太空站預計在2022 年運作，這將威脅美國維持太空主導權。

根據《南華早報》報導，國際太空站最早於1998年啟動，它是由美國、俄羅斯、日本、歐洲以及加拿大合作進行建立的，自2000年以來一直持續存在，目前預計將運用到2030年。

布萊登斯坦坦言，中國正致力建立所謂的「中國國際空間站」，並且正迅速的將其推銷給美國所有的國際夥伴，而自己非常擔心國際太空站使用壽命即將結束的一天，為了美國能夠在距離地球表面 2000 公里以下的軌道上，必須為接下來的事情做好準備。

▲美國航太總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）。（圖／達志影像／美聯社）

他還補充說，如果付出所有的努力之後，放棄地球低軌道與太空領域，那將是一場悲劇，畢竟國際太空站的微重力為科學發展提供了巨大潛力，從藥物創新到打印3D人體器官，再到後來的人工視網膜以治療黃斑變性的患者。

對此，NASA要求在2021財年提供1.5美元（約43億新台幣）的預算，以幫助發展地球低軌道的商業化。而布萊登斯坦進一步說，希望能看到一個「公私合作夥伴關係」，以便永保在低軌道的存在。

中國曾於6月時宣布，「天宮一號」太空站正和17個不同國家的23各實體合作，在船上進行科學實驗，其中包括發達的國家，例如法國、德國和日本，還有正在發展中的肯亞和秘魯等。