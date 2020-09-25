麗彤生醫引進韓國機能飲品   搶攻台灣保健食品千億商機

▲麗彤生醫董事長張麗綺。（圖／麗彤提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗彤生醫（6539）今（25）日宣布，瞄準台灣保健食品千億商機，引進最新韓國機能飲品「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」，有望持續搶攻保健食品市場成長的龐大商機，提升麗彤的市場佔有率。

麗彤表示，韓國「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品，主要在於甜菜根裡面含有「Betaine」等多種營養成分，與甜椒、西藍花、芹菜被譽為西方四大蔬菜，Betaine被美國時報推選為最健康的50個食品之一。

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麗彤指出，這次代理引進韓國機能飲品，再增添公司布局於保健食品環繞在健康美顏及提升健康基底等基本訴求的完整性，提供消費者多元化的選擇性，以期擴大公司保健食品的營運規模。

麗彤說明，去年首次引進韓國紅石榴美顏飲，首賣1個月即完售2萬盒的銷售佳績，是這次BOTO給予麗彤台灣區獨家代理銷售權的主要原因。

麗彤補充，這次在代理前，已先在旗下醫美管理平台、DV官網的會員進行市場調查，由於產品的接受度高達50％以上，因此公司即刻引進代理問市，並期望運用交叉行銷策略，創造全通路銷售業績。

麗彤分享，隨著健康需求及人口高齡化，帶動保健食品市場規模持續擴大，根據台灣食品工業研究所IT IS食品產業年鑑中的調查及推估指出，2018年台灣保健食品市場規模為新台幣1,367億元，年增5.79％，以麗彤在台灣市佔率尚低的情況下，未來仍有龐大的市場拓展空間與商機。

展望未來，麗彤表示，「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品從今年8月起陸續在DV官方網站、MOMO購物網、康是美等上架銷售，將有助於為今年公司下半年整體營運注入新一波成長活水。

麗彤強調，未來將持續憑藉著累積多年專注旗下DV保健食品的自主研發、生產及銷售推廣的經驗，借力延伸更多天然食品等原料，並與多元國際合作包括引進相關保健食品、拓展海外市場通路等新能量，保持每年推出6~8款的保健食品上市，推進公司未來整體營運更上一層樓。