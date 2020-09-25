快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

▲今年七、八月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，快拿起手中發票來兌獎，說不定千萬幸運中獎人就是你。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

今年七、八月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商表示，有2位消費者獲得千萬大獎，一人在新北市土城區的頂孝門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市岡山區的昶林門市購買125元的生活用品，幸運對中大獎。

今年七、八月統一發票中獎號碼，今天下午12時30分在東森財經台直播開獎，中獎號碼如下：特別獎號碼為13362795；200萬元特獎號碼為27580166；頭獎（20萬元）3組分別為53227282、35082085、37175928。

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統一超商表示，本期共有2位獲得千萬大獎、5位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

特獎200萬元部分共有5位得獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市購買CITY CAFE共1150元。

另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。



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