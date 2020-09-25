　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲今年七、八月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，快拿起手中發票來兌獎，說不定千萬幸運中獎人就是你。（圖／統一超商提供）

▲今年七、八月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，快拿起手中發票來兌獎，說不定千萬幸運中獎人就是你。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

今年七、八月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商表示，有2位消費者獲得千萬大獎，一人在新北市土城區的頂孝門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市岡山區的昶林門市購買125元的生活用品，幸運對中大獎。

今年七、八月統一發票中獎號碼，今天下午12時30分在東森財經台直播開獎，中獎號碼如下：特別獎號碼為13362795；200萬元特獎號碼為27580166；頭獎（20萬元）3組分別為53227282、35082085、37175928。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一超商表示，本期共有2位獲得千萬大獎、5位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

特獎200萬元部分共有5位得獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市購買CITY CAFE共1150元。

另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。


7-ELEVEN打造最多元、便利的中獎發票兌換平台，已整合超過5,800家門市據點，推出3種中獎發票兌換方案，消費者可選擇現場兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，不同方案加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

觀光業拚轉骨！寶得利射三箭「跨足餐飲、生技及遊戲」搶市

專訪／漢來名人坊放棄上百座位宴會廳　時尚小吃區向年輕客層招手

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

散裝航運迎傳統旺季　慧洋：第四季、2021年營運審慎樂觀

下周油價擬調漲！產油國繼續減產「各式汽油小漲0.1元」

下周油價擬調漲！產油國繼續減產「各式汽油小漲0.1元」

加油要快！專家預估下周油價擬調漲「九二突破22元大關」

長榮海運旺季添新船！「第三季貨量急遽攀升」助攻營運表現

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

反蘋果陣線「App公平聯盟」成立　持續抗爭 30％ 的蘋果稅

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

麗彤生醫引進韓國機能飲品   搶攻台灣保健食品千億商機

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

新台幣收盤升值4.3分　收在29.275元

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

永續投資成顯學！施羅德調查：八成台灣投資人不做違反其信念的投資

新手該如何買房？　專家教你三大攻略

「美元走在下行的道路」　瑞銀估金價年底可望再挑戰2000美元

菲律賓汽車產業環境分析　日系汽車不可輕忽文化影響

Infiniti「大改款QX60」概念車亮相！7人座大休旅2022年才登台

3喵集體霸凌「只留最小窩」　9kg三花貓報復性佔奴才床…網：懂睡

港媒：建制派不喜歡林鄭月娥　在中聯辦官員面前批她「不聽意見」

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

財經熱門新聞

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

汎德永業今申購　中籤現賺15萬

股票殖利率相當該選誰？網：符合1標準就買

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

台積電遭狂砍！專家曝「最佳買點」：別急進場

失業沒錢還要「繳國民年金」網嘆：政府懲罰你

參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

即／道瓊跌逾200點　標普漲幅歸零

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

不看獲利只抓梗　播客謝孟恭5年數十萬滾千萬

新手跟風買DR股！他怒吼：歪風

謝金河：在貪婪與恐懼中拔河

信義潑屎妹與直播平台洽談合約中　17直播出面回應

更多熱門

相關新聞

是你嗎？花35元買麵包中千萬發票

是你嗎？花35元買麵包中千萬發票

財政部９月25日公布最新一期2020年７~８月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位獲得千萬大獎、5位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

晶華、王品美食超商買得到！統一超變身美食平台搶攻鮮食商機

晶華、王品美食超商買得到！統一超變身美食平台搶攻鮮食商機

關鍵字：

統一發票統一超商

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面