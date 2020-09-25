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反蘋果陣線「App公平聯盟」成立　持續抗爭 30％ 的蘋果稅

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▲▼ 美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。App Store（圖／達志影像／美聯社）

▲App Store 過高的稅收，引起開發商們對蘋果的反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

許多反對蘋果 App Store 政策的大型開發商共同組成了「App 公平聯盟」（Coalition for App fairness），這是一個非營利性組織，旨在努力與蘋果進行協調，希望讓整個 App 生態系統中的選擇自由和公平競爭。

蘋果最讓開發商們詬病的，就在於 30％ 的分潤政策，過高的費用直接影響到開發者的收益。聯盟創始成員包括 Epic Games、Spotify 和 Tile 等等，它們各自都因與蘋果發生了糾紛而備受關注；聯盟將矛頭指向蘋果向消費者加收費用及粉碎創新，增加蘋果面臨反托拉斯法的壓力。

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購買 iOS 平台上大多數應用程式，都必須被蘋果抽取 30％ 的「蘋果稅」，相較於其他付費服務商的 5％ 上限，蘋果多出了整整 6 倍，而蘋果每年也可以藉此從中收取超過 150 億美元（約新台幣 4,350 億元）的利潤。

蘋果辯稱，它們所做的不僅僅是提供服務商託管應用程式，還創建了一個平台，讓開發人員能夠向客戶銷售產品。

近期與蘋果鬧得沸沸揚揚的 EPIC 與 Spotify 並不是第一時間跳出來反彈的公司，先前就已有許多服務商認為蘋果獨厚自家產品，拒絕 Google、Facebook 和微軟的遊戲應用程式在 App Store 上架，許多公司也紛紛對蘋果提出反托拉斯審查，歐盟更已全面對 App Store 與 Apple Pay 展開反壟斷調查。

未來還會有多少公司加入反蘋果壟斷的聯盟行列，該聯盟是否又能夠為開發商和消費者與蘋果進行一場成功的抗爭，目前都還有待觀察。

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