大腦變成「糊狀液體」！他就醫9天莫名身亡　醫一解剖傻了

▲阿米巴變形蟲能在水和土壤中繁衍生存。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名年邁的園丁先前感到全身虛弱，2周後被送入急診，並在癲癇發作沒多久後死亡，就在進行解剖確認死因時，醫生竟然發現他的大腦已經變成「糊狀液體」，而造成這個狀況發生的主因竟然是「阿米巴變形蟲（amoeba）」。

綜合外媒報導，這名82歲老園丁的病例被發表在《新英格蘭醫學雜誌（the New England Journal of Medicine）》上，作者Matt Schimmel和Ishan Mehta表示，當患者到醫院急診室時，抱怨了自己已經有2周的時間趕感到虛弱，尤其是整個身體的右側，在進行MRI檢測後發現，他的大腦左額葉出現異常的情況。

一開始醫生先對患者進行腦膜炎治療，不過卻不見效果，患者的情況惡化並反覆發作跟嗜睡，住進醫院的9天後不幸死亡，但死因仍不明。報導中指出，經解剖過後發現，死者的大腦部分出現「液化性壞死」的情況，其特徵在於壞死組織變軟，最後會變成糊狀液體，而造成這種情況出現的原因即為，棘狀阿米巴所引起的肉芽腫性阿米巴腦炎。

美國疾病控制與預防中心（CDC）網站上指出，免疫系統較弱的人易患上芽腫性阿米巴腦炎，而阿米巴變形蟲存在在世界各地，並且能在水和土壤中繁衍生存，透過戴隱形眼鏡傳播到眼睛，或是從割傷、皮膚上的傷口侵入，甚至是透過呼吸進入到肺，而受到感染而死亡的人，通常都是在疾病晚期或是經過解剖之後，才被診斷出來。