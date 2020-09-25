永續投資成顯學！施羅德調查：八成台灣投資人不做違反其信念的投資

記者陳心怡／台北報導

根據「2020施羅德全球投資人大調查」，發現台灣投資人在永續相關的議題上，道德感偏高，也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持，另外是在基金的選擇上，也有將近一半(45%)的投資人願意透過投資永續基金來表明立場。

雖說在調查中，目前受訪者的投資組合中、僅有約三成(28%)的比例與永續投資相關，施羅德投信卻認為，在意識提升下、相信會有越來越多的資金轉向相關產品，也可望成為台灣的下一波投資風潮。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

根據最新的施羅德全球投資人大調查中看到，台灣投資人永續意識相當高，也願意從展現行動力。在統計中，有80%的台灣投資人不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資。這比例高於全球的77%以及亞洲75%。

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如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾(62%)，以及盡量購買當地生產的產品(54%)。而近年頻傳的氣候變化議題，台灣投資人與全球以及亞洲一致，希望由政府以及跨國組織擔負責任。

如果是投資永續基金，有45%的受訪者會以選擇永續相關基金、並排除掉忽視這類議題的產品。受訪者表示，藉著永續投資基金可以帶來的好處是：對環境有正向影響(51%)、自我的社會價值觀(44%)以及可能帶來更高的報酬(42%)。還有是，已經有約達六成(59%)的投資人，在和理專溝通的時候，時常或者偶爾會索取相關資料。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識，在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形，也肯定擁有較佳的報酬率。雖說目前永續相關產品佔受訪者投資組合中的比例約達三成(28%)，但是在國際趨勢、政府監管的提倡下，投資人可能會持續拉高比重，成為一投資新顯學。

謝誠晃認為，其實對投資人來說，重視的是如何將永續的概念落實在投資流程以及產品上，且是否能符合投資人對永續的期望。以這次的調查來說，不管是全球還是台灣投資人，都有超過40%的投資人認為永續投資能帶來較佳的報酬，且台灣投資人還偏向要有第三方認證機構做背書、確認投資是否為真正的永續投資(48% vs 全球34%)。

施羅德基金產品經理林良軍表示，今年以來環球氣候變化策略基金達21.9%的報酬率，優於同類全球股票型基金平均的6.16%以及大盤指數的5.34%，此外，該檔基金在2018年便分別獲得Smart 智富台灣基金獎、資產生態替代能源基金獎，以及金鑽獎的永續投資基金獎，也表明了其優異的成績。

▲施羅德投信基金績效。（資料來源／理柏）