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被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

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記者施怡妏／綜合報導

又到了民眾最愛的25日發票兌獎日，近年來許多人開始用載具，將發票存在雲端，減少很多兌發票的時間，但有網友憤怒指出，自從用了載具之後，就再也沒有中獎過，讓他氣得大喊被欺騙，「載具根本不會中！」

原PO在PPT板上發文，近年來財政府推廣發票存載具，因此他也開始使用載具，沒想到自從用了之後就再也沒有中獎過，每一期開講都「槓龜」，氣得怒喊「財政部是不是在搞我啊！股票狙擊散戶，發票也要這樣搞！」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「載具不是問題，你每次都把號碼記下來，跟實體也沒差別」、「我中400元了，上次中1000元，說不會中的不知道是在造謠還是怎樣」、「上次載具中600元，直接存入戶頭」、「我還中過雲端加開的500元咧，兩次」、「我原本也這樣想，但這次終於中惹」。

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▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲統一發票。（圖／記者劉維榛攝）

也有網友指出，「我自從用了載具以後，存了439張雲端發票，一張都沒中過」、「說實在這種事真的有什麼鬼也很難查」、「我媽沒個月至少都會中一張，是你太衰」、「從來沒中過」、「還中過兩次載具專屬獎，沒用載具還沒得中呢」。

為鼓勵民眾消費時使用雲端發票，除了每個月固定有的獎項之外，發票存載具還可以獲得額外的「載具特別獎」，金額高達500元，但前提是要以悠遊卡、信用卡、手機條碼等發票載具索取雲端發票，才有兌獎資格。

今年七、八月統一發票中獎號碼，今天下午12時30分在東森財經台直播開獎，中獎號碼如下：特別獎號碼為13362795；200萬元特獎號碼為27580166；頭獎（20萬元）3組分別為53227282、35082085、37175928。

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