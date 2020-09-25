「美元走在下行的道路」　瑞銀估金價年底可望再挑戰2000美元

▲瑞銀表示，黃金在分散風險作用支撐下，金價在今年內仍有望再次挑戰2,000美元關卡。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）釋出的信號不夠鴿派，拖累黃金價格應聲走軟，不過瑞銀認為，美元走貶已是趨勢，且黃金在分散風險作用支撐下，金價在今年內仍有望再次挑戰2,000美元關卡。

瑞銀表示，美國聯準會鴿聲嘹亮，儘管近期表明在通膨重回目標2%以上的趨勢前，都會保持利率於接近零，但在量寬措施上含糊其辭，市場認為央行釋出的信號不夠「鴿」，美元在政策會議後走強，金價則應聲走軟。



不過，瑞銀認為，美國聯準會此次發布了新的前瞻性指引，首次揭露在2023年底前保持利率於接近零，通膨屆時將小幅高於目標，跟其新政策框架的承諾一致。

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美國聯準會也預估，美國今年全年經濟成長率降至3.7%，優於6月時預期的-6.5%，同時調降2021、2022年經濟長預測，分別降至4%、3%，到了2023年進一步放慢至2.5%。

瑞銀指出，美國聯準會的會議聲明展現政策目標從穩定經濟轉為要刺激經濟，且主席鮑威爾表明央行手上還有「彈藥」，預期保持聯準會將擴大購買資產規模，物件將會集中於較長年期的國債，以支援通膨預期及技術上限制名義利率上升。

整體而言，瑞銀分析，美元已經走在下行的道路，加上黃金具備分散風險的作用，金價年內有望再次挑戰2,000美元關卡。