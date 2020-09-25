新手該如何買房？　專家教你三大攻略

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新冠肺炎疫情影響，全球經濟步入衰退，但台灣房市卻是熱鬧滾滾，民眾買房熱情不減，對於新手而言，該如何下手買房呢？專家建議三大攻略，讓新手購屋族，買房買得恰恰好。

▲創意家行銷行銷部副總蔡穎杰。（圖／翻攝雲端最前線）



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創意家行銷行銷部副總經理蔡穎杰於《雲端最前線》節目中指出，買房一定要先了解自己的需求，再開始找尋周邊的房產物件，同時也得量力而為，即使現在利率很低，仍需要衡量自己有多少能力，從每個月可以負擔的貸款，跟已經準備好的自備款，再去回推本身能夠負擔的房屋總價帶。

新手如何買房呢？首先在地點選擇方面，房產專家田大全認為，每個人對於location的定義，都不一樣，除了找地緣性關係之外，如果不熟悉的區域，建議先不要衝動購買，而是先用租屋的方式，等到租半年、一年之後，真的喜歡那個環境，可以接受當地步調與生活機能，再決定購買新成屋、預售屋，甚至是中古屋也可以。

▼房產專家田大全。（圖／翻攝雲端最前線）



其次是要著重品牌，蔡穎杰認為，正所謂一分錢一分貨，大品牌建商的房價比別人高，主要是資源豐厚，產品規劃也比較符合市場。田大全則建議，不妨到房仲業者的店頭逛逛，看看建商中古屋出售狀況，是極佳的品牌觀察指標，例如十年屋齡的物件，如果同一區域，某建商或者某社區的房屋出售物件很少，代表該社區還不錯，住戶惜售，捨不得賣，反之，若是該社區出售物件的廣告貼得滿滿的，就要注意了。

最後是要考慮格局規劃，蔡穎杰表示，為了因應首購族群，不少建商規畫出許多不合理的格局，例如坪數僅十幾坪，就規劃2+1房，雖然坪數少，年輕人買得起，但也許不會在這房子住一輩子，必須思考將來變成資產的時候，價值在哪裡，以及是否被市場所接受。

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