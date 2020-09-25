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宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展　170多件作品9/26起讓你驚艷

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▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋連假何處去？「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」是不錯選擇，活動將於9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區登場，活動代言的宜蘭縣長林姿妙表示，展出是以歡樂宜蘭年等5大活動開發出的全新文創商品，以及縣內11間文創業者等作品共170多件，並搭配多種DIY活動，要讓大小朋友一同體驗「宜然自得」的童趣感，也期待連結地方業者與縣府公部門的創作能量，共同努力提升宜蘭文創產業能見度，傳遞專屬宜蘭的城市美學！

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

由宜蘭工旅處與文化局主辦的「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」活動，以「宜‧人」、「宜‧知」、「宜‧樂」、「年度重大活動文創商品設計區」、「DIY體驗互動區」主題呈現；其中「年度重大活動文創商品設計區」除了有勾起宜蘭鄉親童年回憶、從1996年至今歷年設計的文創紀念品，還有2020年開發設計的全新作品，像是運用生肖造型結合圍爐情景的手護團圓手套、以喜鵲傳達情人愛戀的山盟海誓對杯組、童玩吉祥物造型的兒童連帽玩水斗篷等六項商品，都將於此次展覽首度曝光！

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

活動展區，則是由宜蘭文化局甄選出優秀文創業者，透過藝術工藝、彩繪創作、特色服飾、創意木作、手繪媒材、造型陶藝、手工布飾等形式展現獨特風格，包含三星四季青花瓷、水天需陶瓷創意設計工坊、LIHIYA利希亞、遊戲之間、粉彩心田和諧空間、小魯班木工坊、Sylvia illustrator靜花園手繪工作室、海波浪、手腳日常、原木文創、優秀軒等11家在地夥伴，帶來70多件精選作品，加上宜蘭年度重大活動的新創商品，總計將展出170多件作品，可望成為下半年度在地文創產業的交流盛會。

▲▼宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展170多件作品，9/26至10/5日，在宜蘭中興文化創意園區讓你驚艷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「宜‧人知樂-宜蘭興生活創意展」，自9/26至10/5日10:00-18:00於宜蘭中興文化創意園區興創館舉辦，每周3休館，DIY體驗可現場報名，歡迎民眾利用中秋連假期間帶著全家大小、享受充滿文藝氣息的好時光，詳情可至宜蘭文化局(https://www.ilccb.gov.tw/)或中興文創園區官網 (https://chccp.e-land.gov.tw/)查詢。

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