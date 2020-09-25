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巨富大毒梟「錢多到全國到處藏」！姪打破他公寓牆壁…挖出5億現鈔

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▲哥倫比亞大毒梟帕布洛．艾斯科巴（Pablo Escobar）的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar）在叔叔的公寓裡挖到錢。（圖／翻攝自YouTube／SOY ESCOBAR, LA HISTORIA CONTINÚA.）

▲哥倫比亞大毒梟帕布洛．艾斯科巴的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar）在叔叔的公寓裡發現巨額紙鈔與其他物品。（圖／翻攝自YouTube／SOY ESCOBAR, LA HISTORIA CONTINÚA.）

 記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞大毒梟帕布洛．艾斯科巴（Pablo Escobar）的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar）表示，他來到叔叔曾經居住5年的公寓內，砸開地下室的牆壁，發現裡頭藏著一個裝著1400萬英鎊（大約新台幣5億元）現金的塑膠袋。

《太陽報》報導，尼可拉斯自稱受到「幻視」啟發，前往帕布洛位於麥德林（Medellin）的其中一間公寓尋找，果真有所斬獲，但是，紙鈔大多都已經腐爛、髒污不堪，無法再使用。他也透露，這已經不是第一次在叔叔的藏身處找到錢財。

尼可拉斯在此公寓內還發現一台打字機、衛星電話、金製的筆、一台相機以及一卷尚未被沖洗出來的相片膠捲，「我每次坐在餐廳並向停車場看過去，都會看見一個男人走進這個地方，然後消失」。他表示，室內的氣味非常嚇人，「比起死掉的東西還要難聞100倍」。

▲哥倫比亞大毒梟帕布洛．艾斯科巴（Pablo Escobar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞大毒梟帕布洛．艾斯科巴（Pablo Escobar）。（圖／達志影像／美聯社）

帕布羅．艾斯科巴創立「麥德林集團」，以生產與走私古柯鹼成名致富，巔峰時期掌握了80％被運往美國的古柯鹼，淨資產達到300億美元，1989年甚至登上《富比士》富豪榜上的第7名。他被當局追捕數十年，1993年與警方發生槍戰時喪生。據傳，帕布洛在哥倫比亞全國各藏匿了數百萬元的財產。

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