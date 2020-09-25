仆臉舔乳！國會議員視訊會議公然猥褻...辯稱：檢查隆乳手術情況

▲阿梅里直接拉下女性伴侶衣服吸奶。（圖／翻攝自推特／@di_nucci）

實習記者高琳景／綜合報導

阿根廷國會議員胡安．埃米利奧．阿梅里（Juan Emilio Ameri）在遠距會議時，竟將一旁女性伴侶的上衣拉下，做出像是吸奶的動作，讓當地政府官員相當震驚。影片曝光後隨即在網路上瘋傳，阿梅里也遭到國會停職處分，目前傳出已請辭。

根據《Buenos Aires Times》報導，當地時間24日晚間，因受疫情影響關係，阿根廷國會改用遠端會議軟體Zoom進行遠距會議，不料在眾議院大型螢幕直播畫面中，阿梅里不斷撫摸坐在他大腿上的女子，甚至將對方的衣服拉下親吻胸部，影片曝光後不僅在網路上瘋傳，甚至被許多人轉載分享。

阿梅里在事後表示自己感到非常羞愧，同時也辯解到「當時的網路連接非常糟糕」，並提到他的伴侶在10天前做了隆乳手術，因此想問她的術後情況如何，不料視訊畫面在不知情的情況下自動重新連接了。

眾議院議長塞爾吉奧．馬薩（Sergio Massa）表示，「阿梅里的舉動讓整個政治階層都蒙受恥辱，甚至還有些議員在直播時喝威士忌或是睡覺，如果不迅速採取行動的話，人民就會失去對政治的尊重。」