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女警去前男友家過夜　幫忙「開導」他16歲兒竟然熱心到床上！

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記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女警前往前男友家過夜時，竟然向對方年僅16歲的兒子下手，趁家長睡著時偷跑進少年房間發生關係，少年後來將事發經過告訴19歲姐姐才讓事件曝光，因為和未成年發生性關係被判處1年徒刑，並終身登記為性罪犯。

現年46歲的女子畢曉普(Shauna Bishop)原本在沙加緬度郡(Sacramento County)擔任治安官，她和前男友分手1年後雙方仍維持友好關係，後來甚至與對方妻子也成為朋友。

2019年4月28日，前男友與妻子因為擔心進入青春期的兒子出現偏差行為，便邀請身為女警的畢曉普到他們家作客幫忙開導，晚間過夜時，畢曉普趁著少年母親熟睡時偷偷闖入對方房間，和其發生性關係並且口交，家長發現真相後向加州佛森市(Folsom)報案。

當局隨即對畢曉普展開調查，原本她是以帶薪休假的形式接受調查，同年8月被正式逮捕才辭去警務，本月23日因與未成年發生性關係被判刑1年徒刑、5年緩刑以及180小時社區服務。

當局強調，畢曉普任職警長辦公室5年期間，從未在工作中與受害少年接觸，此事件也是發生在她的私人休假時間，所以她的罪行與警務完全沒有任何關係。

▼女子到前男友家作客，竟然偷跑進對方兒子房間。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

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