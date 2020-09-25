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鎖喉正宮！負心漢護「露奶小三」施暴　正義女看不下去出拳打爆他

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實習記者劉雪兒／綜合報導

越南河內街頭近日發生一起捉姦糾紛。一名戴著頭盔的女子當街捉姦小三，但她的負心漢老公為了護露奶小三，不惜鎖喉正宮大打出手，完全不顧夫妻情份，不過這時一名腳上有刺青的正義女子上前阻止，當場打爆負心漢。

根據越南Tinmoi報導，事件發生於本月18日上午河內街頭，一名正宮目睹老公帶著小三「偷吃」，氣急敗壞的她一手抓住小三頭髮，試圖要扒光小三的衣服，而老公眼見心愛的小三遭遇如此待遇，一氣之下朝正宮的臉上揮拳，並轉身扶起跌倒在地的小三，甚至對前來勸說的路人揮了一巴掌。

不僅如此，負心漢還伸出右手對正宮做出鎖喉攻擊，將她壓制在身後的摩托車上，讓她動彈不得，可見其力度有多大。

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▲眼見心愛的小三遭扯頭髮，負心漢一氣之下朝正宮的臉揮拳。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）

▲負心漢試圖拉開小三與正宮的距離。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）▲負心漢右手鎖著正宮的喉嚨，而一旁的刺青女看不下去，試圖上前阻。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）▲負心漢環抱著小三，護她周全。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）

▲正宮遭鎖喉，還被壓制在身後的摩托車上。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）

不過，這時突然有一名正義刺青女出手相救，這名正義女似乎身手不凡，當場打爆負心漢，而這一場八點檔也等到警方介入才終於落幕。

▲正義女（紅圈處）當場拳爆負心漢。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）

影片傳開後，立刻引發當地網友熱議。儘管許多網友開始肉搜小三，不過更激起他們好奇心的是這名正義女的背景。原來這名正義女曾是武術運動員，不過已經退役的她目前正自營一家烤肉店，而正義勇為的行為也吸引網友前往她的店朝聖，甚至有人建議她成立「消滅小三」的協會，以幫助許多破裂的家庭。

隨後她接受採訪時表示，自己並不提倡以這樣的方式制暴，因為這是破壞公共次序和攻擊他人的行為，但當時候看見正宮整個人被壓制著，如果自己再不阻止，可能就會有生命危險，而負心漢看到小三與正宮的衝突，卻沒有立即帶任何一方逃離現場，這根本就是錯誤的行為。

▼正義女是烤肉店老闆娘，不過她是貨真價實的武術高手。

Linh Mon 发布于 2020年9月20日周日

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