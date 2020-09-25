輝達收購安謀　里昂：恐成中國科技發展大惡夢！

▲ 輝達跟安謀交易案最大挑戰恐是獲中國監管部門批准。圖為輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

一家投資公司本週曾表示，「與輝達（Nvidia）跟安謀（Arm）交易案，最大挑戰將是獲中國監管部門批准。」里昂證券認為，「中國會想要躲過讓美國公司來持有Arm的這個噩夢，因為這會讓美國有機會限制其在科技上的發展。」

上周美國晶片巨頭Nvidia宣布以400億美元從軟銀手中收購英國晶片公司Arm。里昂證券分析師侯明孝接受《CNBC》訪問時表示，「Arm向世界各地的科技公司授權晶片設計架構，這對於智慧手機來說至關重要。」

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根據聲明，這項交易還需經過美國，英國，歐盟和中國等各國反壟斷相關部門審查，其中，獲中國監管部門核准將最有挑戰性，目前Nvidia總部位於美國，Arm總部位於英國，但兩者均在歐盟，中國和其他地區設有辦事處。

外媒報導指出，現在幾乎所有智慧手機都使用Arm的技術。Arm也曾說，每年向全球提供帶有其架構的處理器核心及其他元件晶片超過1800億片。

目前中國投資者還持有Arm在中國業務的多數股權。 軟銀表示，「截至2018年3月，這部分業務約佔Arm收入的20％。」

Nvidia執行長黃仁勳先前表示，「對於這項交易他們非常有信心會得到中國監管部門批准。」中國官媒《環球時報》則在1篇評論文章表示，對於安謀被美國公司買下感到不安，並稱中國科技公司會在市場上處於巨大劣勢。

侯明孝也受訪時說，「就監管障礙而言，中國將構成最大的挑戰。如果Arm將歸美國公司Nvidia擁有，這將使美國政府有更多制裁能力，並藉以控制中國科技技術發展。」