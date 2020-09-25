新手跟風買DR股！　不懂技術線圖卻「賺進大把鈔票」…他怒吼歪風

▲DR股近來漲翻天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

今年防疫概念股狂飆，同時也連帶推動DR股暴漲狂潮，由口罩大廠、防疫概念股指標「美德醫療-DR」帶起風潮。有網友表示太誇張，從之前的生技股到現在的DR股，沒道理的亂漲停，大家不應該跟風買進，「真正的勝利，是屬於正當投資人的！」

原PO在PTT板上發文，近來DR股漲翻天，許多人也跟著一起買，他認為這樣跟風的行為很不好，「完全沒有基本面可以談，就是一個炒作的產物，完全無視於大盤，看到一堆新手財經知識都還不夠，連技術線圖通通都不知道，就跟風買DR，這是不對的行為。」

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▲原PO認為，大家跟風買進是錯誤的行為。（示意圖／pixabay）

原PO憤怒表示，「看到這些新手什麼都不懂，卻很囂張的說賺了多少錢，我很生氣，這是一種歪風」。他相信現在DR狂漲，等到之後大跌，很多人會輸到脫褲子，希望這樣的風氣可以趕快停下，讓市場回歸正常，「股票是比氣長，真正的勝利是屬於正當投資人的，現在歪風不停，投資人只會錯更多。」

貼文一出後，網友們留言，「你可以開始存錢等崩盤歐印了」、「你是不是今年的績效輸給股市菜鳥」、「美股亂漲的股票也沒少過，A股亂漲的更多，港股就不說」、「美股更會亂漲吧，有沒有看過柯達」、「你應該沒買到」、「賺錢就是硬道理，誰管你投資還是投機」、「玩股票就是為了賺錢阿，管他什麼股，又沒犯法」。

近期因多檔TDR溢價偏高及漲幅較大，為提醒投資人留意交易風險，證交所宣布，將對11檔TDR祭出三大處置措施，自25日起連續實施10個交易日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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