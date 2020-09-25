五角大廈官員：即使中國自認沒勝算　仍可能「對台動武」

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者吳美依／綜合報導

共軍近日動作頻頻，引發外界對於北京動武的擔憂。美國國防部中國事務副助理部長施燦得（Chad Sbragia）表示，即使中方沒有勝算把握，仍有可能採取軍事行動。

根據《美國之音》，由於五角大廈近日發布中國軍力評估報告，華府智庫「戰略和國際問題研究中心」（CSIS）學者葛來儀（Bonnie Glaser）在22日的採訪中提問，解放軍是否具備奪取或占領台灣的能力？

施燦德回應，對於中國而言，這並非「會不會」或「能不能」的問題，「中國軍方曾多次當面告訴我們，『無論我們實際上是否能成功，我們或許會被迫捍衛國家利益，以防止它（國家利益）永遠喪失』。」

施燦德說明，儘管中國不一定具有充分信心，達成所有戰略性政治目標，但在一些情況之下，仍會使用武力，「因為還有許多其他條件或目標牽涉其中，在台灣這個重要議題上，至少可能涉及共產黨領導階層的可信度與合法性」。

五角大廈發言人薩波（John Supple）於24日也回應了共軍擾台一事。他表示，「解放軍咄咄逼人、破壞穩定的行動，反映出其改變現狀與改寫歷史的持續意圖」，強調台灣安全與台灣人民不受威脅決定未來的能力「是美國的重大利益，對於區域安全也不可或缺」。

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