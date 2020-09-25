獨／台積電董娘張淑芬開畫展 中秋連假重量級嘉賓登場!



▲台基電慈善基金會董事長張淑芬女士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）



鮮少接受媒體訪問的台基電慈善基金會董事長張淑芬女士，因為跟東森新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧小姐有著多年的好朋友交情，因此從來不做個人活動宣傳的張淑芬，難得破例，為即將在9月30日於台南美術館展出的「愛．無盡－張淑芬個展」，上節目接受訪問。



兩位好朋友第一次在棚內聊天，張淑芬為了替訪問增添豐富性，除了帶這次個展為開幕活動特別製作、只送不賣的精美畫冊到棚內，跟好朋友一起分享外，還帶了這次駐歐盟代表為慶祝中華民國109年國慶，特別挑選張淑芬的畫作，拿來製作成致贈外賓禮物的名片盒，到棚內跟海內外的觀眾朋友一起分享，足見兩人的好交情。

▲台基電慈善基金會董事長張淑芬女士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）

這次台南美術館展出的「愛．無盡－張淑芬個展」，開幕當天就十足吸睛，除了致贈製作精美、有中英文對照的限量導覽手冊外，張淑芬本人還會在開幕當天，親自擔任導覽員，為參觀畫展的民眾作詳盡的畫作導覽以及分享創作心情，另外10月3日重量級參展貴賓副總統賴清德先生蒞臨指教的當天，張淑芬也會再次擔任導覽員，想要體會副總統級的參展民眾，相信這是一次難得、需要好好把握的機會。



節目中，黃寶慧還替好朋友張淑芬加碼爆料還未曝光的海外個展計畫，原來再過不久，張淑芬就要帶著70幅作品前進韓國舉辦海外展，跟世界各地愛好藝術的朋友見面，看來張淑芬不僅愛心滿滿、創作力滿滿，更是活力滿滿、最美麗的台灣慈善家。

從來只能在新聞片段裡欣賞張淑芬畫作的朋友，如果中秋連續假期、國慶連續假期還不知道如何規劃的話，不妨來趟台南之旅，10月3日還有一次機會，可以在台南美術館親自見到張淑芬為您導覽、介紹她的畫作。

同時完整的專訪內容，將在9月26日星期六晚間九點，東森新聞雲的《慧眼看天下》播出。

▲台基電慈善基金會董事長張淑芬女士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）



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