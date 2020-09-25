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金萬林攜手馬國MNC建立「機場檢測站」　檢測數量至少2000萬人

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▲馬國MNC公司主席參議員 拿督莫哈末阿里與金萬林簽署東南亞多國邊境防疫檢測合作合約 金萬林董事長陳惠娥 。（圖／金萬林提供）

▲金萬林董事長陳惠娥 。（圖／金萬林提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內基因檢測大廠金萬林（6645）今（25）日宣布與馬來西亞麻六甲MNC公司（MNC GLOBAL SDN BHD）簽約合作，將在東南亞各國設立邊境防疫核酸(PCR)檢測站，近期陸續在各機場建置核酸檢測系統軟硬體設備、檢測試劑及派員進行檢驗與出具報告等，年度合約為2000萬人次。

金萬林表示，麻六甲MNC公司為馬來西亞大型建設集團NITIZI CONSRUCTION SDN BHD旗下子公司，本業為一般貿易及承包政府專案等業務，有鑒於新冠疫情持續於東南亞各國肆虐，而台灣有優異的防疫成績，所以MNC選定與具有系統化檢測實力的金萬林攜手合作，

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金萬林指出，雙方以整廠輸出委託經營模式，由金萬林陸續於MNC指定的東南亞機場建置邊境防疫檢測站，針對入境該國旅客進行收費的核酸檢測，預計10月將在馬爾地夫的馬列機場設置第一個機場檢測系統，並依規劃接續在第4季前啟動馬來西亞防疫檢測站。

▲馬國MNC公司主席參議員 拿督莫哈末阿里與金萬林簽署東南亞多國邊境防疫檢測合作合約 金萬林董事長陳惠娥 。（圖／金萬林提供）

▲馬國MNC公司主席參議員拿督莫哈末阿里與金萬林簽約。（圖／金萬林提供）

金萬林說明，金萬林擁有系統化基因檢測實力，自主研發的PCR新冠檢測試劑已通過CE、EUA及TFDA等認證，搭配公司的平台技術，以系統化模式配套新冠肺炎檢測，提高檢測效率及具感染風險樣品操作的安全性，降低因人為操作失誤所造成的檢測偽陰性。

金萬林補充，尤其公司整合系統提供全自動比對系統，約2.5小時即可出具E化檢測結果報告，大幅減少人工比對的時間，提升效率，增加核酸檢測的嚴謹度，適用在邊境防疫，可正確且快速的對入境旅客進行現場檢測並出具個人化報告。

根據調研機構統計顯示，全球2020年新冠肺炎檢測產值220億美元，2021年更大幅倍增達585億美元(1.8兆台幣)，若把未來「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」納入估算則規模更為可觀，市場預期，無論全球核酸檢測(PCR)供給如何擴大，至2021上半年前都呈現供不應求的狀態。

金萬林強調，MNC日前已與金萬林簽署合約，並在東南亞各國設立邊境防疫核酸檢測站，面對全球嚴峻的疫情，主攻精準醫學的金萬林致力於新冠檢測研發，目前疫情在全球仍未停歇，檢測試劑需求孔急，金萬林將持續為全球防疫努力。

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