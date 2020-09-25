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特斯拉股價大逃殺　股癌分析3理由長期持有

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儘管日前特斯拉股價重挫，但謝孟恭看好未來降價後的市占率表現，打算配置10%長期持有。

圖、文／鏡週刊

《股癌》主持人謝孟恭投資風格犀利，看好的股票會以小部位長線配置，並迅速釐清觀察重點，方便日後追蹤；相較一般投資人害怕追高，他則認為，股票看的是未來、而不是過去。有好標的他一定追，而能咬定波段漲幅，大口吃肉關鍵，就在心臟夠強、操作夠狠。

「過去兩年，我買最兇的兩檔美股，是輝達（NVIDIA）及特斯拉（Tesla），尤其現在NVIDIA已占持股超過4成、報酬率最好的時候有50%，每次想到，我就會掙扎一下，猶豫是不是該調節一點了；但我很反對設定停利，賣掉還在漲的股票。」

謝孟恭認為，不論基本面、技術面、消息面或籌碼面，在市場面前全都得低頭，「投資要看未來、不看過去，像我曾買過200元的特斯拉，上次進場則是1400元（分割前）；市場就是老大，我敢追高，特斯拉跳空我也敢追，但不會全押，而是分批買，若持續上漲就代表自己看對；當然，開過特斯拉的車後，就更確定它多厲害了。」

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不過，受到科技股漲多回檔衝擊，9月以來特斯拉股價連日下跌，但選擇長線布局的謝孟恭卻分析，特斯拉至少有三理由值得持續追蹤。第一是特斯拉降價、或推出更平價的車款，提供消費者高中低階不同選擇，此舉將有助激勵市占提升；第二是納入軟體付費，或啟動自駕後的各種娛樂、服務訂閱所創造的現金流；第三則是社區內充電解決方案日益普及。

「未來數年內，電動車價格將落到比油車還便宜，雖不確定是否有強勁對手將進場分食，但依照創辦人馬斯克規劃，最後會提供一般人負擔得起的價格。特斯拉的先行優勢，應不容易被擊敗。」他表示，就長線角度，自己仍會因上述看好理由，配置一成左右，日後表現就算不如預期，也還能承擔。

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