　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

名畫《持圓盤的年輕男子》漲80倍！　3千萬買入轉手可拍出24億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者蔡岱樺／綜合報導

歐洲文藝復興時期畫家波提且利(Sandro Botticelli)有一作品《持圓盤的年輕男子》(Young Man Holding a Roundel)，收藏家將在即將舉行的大師週拍賣釋出該畫，據悉，該幅畫係收藏家於1982年以81萬英鎊（相當於新台幣大約2928萬元）購入，而如今在拍賣市場估計突破8000萬美元（相當於新台幣23.4億元），足足翻漲了將近80倍。

《持圓盤的年輕男子》創作於1470年代末或1480年代初，該畫描繪一名身分不明的男子，拿著一幅圓形的小畫，過去的50年裡，它曾被借給許多博物館展覽，其中包括紐約的大都會藝術博物館。

特別的是，這是意大利藝術家最後一次私下拍攝的肖像之一。根據蘇富比(Sotheby's)的說法，他的肖像中只有十幾幅幸存下来，現今幾乎都在博物館中。蘇富比古典大師繪畫部門負責人克里斯托弗•阿波斯特勒(Christopher Apostle)在電子郵件中表示，「這很可能是下一幅超過一億美元（約新台幣29.2億元）大關的繪畫作品」，如此一來，將成為在拍賣會史上拍出九位數高價的作品之一。

《持圓盤的年輕男子》該幅畫的作者波堤且利是文藝復興早期的畫家，其中《春》(Primavera)和《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)成為他一生中最著名的兩幅作品。《春》中波提且利運用自己的想像力對古代神話故事重新演繹，在充滿著歡樂詳和的氣氛中，卻帶有一絲憂愁。《維納斯的誕生》表現的是希臘神話中女神維納斯從大海中誕生的場景，被認為是西方藝術傳統中的關鍵人物。

而這也並非波堤且利的畫作第一次被高價拍賣，2013年他的《聖母子與聖約翰和天使》(The Virgin and Child with Saint John and an Angel)被紐約佳士得以1040萬美元（約新台幣3億元）拍出。

儘管今年因為新冠肺炎的疫情有許多拍賣會被取消，但阿波斯特勒仍然抱持樂觀的態度，並認為藝術品中的高端市場仍係看漲。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
花蓮民宿泡澡…突漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫
20歲哥過世那天…站馬路對面「褲子留在朋友家」　妹追真相崩潰
快訊／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落這縣市
超感人！田馥甄小巨蛋「萬人面前讀10年情書」　Selina、
黃鴻升2度入夢！女星夢中大哭…小鬼暖回「不要太想我」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／美選「十月驚奇」和大陸全面開戰！？川普聯合國大大會開摃習近平 到底誰的拳頭比較大！？

名畫《持圓盤的年輕男子》漲80倍！　3千萬買入轉手可拍出24億元

空腹爆嗑「黑色糖果」　建築工人3週後暴斃

「姐我不想努力了！」　火辣網美竟是成功企業家

歐美日「三技術」卡死中國半導體　名嘴比喻：沒毛筆怎麼寫書法？

巴黎驚傳「持刀砍人」4人中刀　就發生在《查理周刊》恐攻原址

大腦變成「糊狀液體」！他就醫9天莫名身亡　醫一解剖傻了

公權無力！倫敦拘留中心驚傳：嫌疑犯槍殺警察！

安華三度「拜相」夢滅？最高元首本週拒接見　慕尤丁：我仍是首相

川普被告上法院！捲走姪女數千萬美元　她嗆：爭家產就像演宮鬥劇

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

【黃寶慧】慧眼看天下／美選「十月驚奇」和大陸全面開戰！？川普聯合國大大會開摃習近平 到底誰的拳頭比較大！？

名畫《持圓盤的年輕男子》漲80倍！　3千萬買入轉手可拍出24億元

空腹爆嗑「黑色糖果」　建築工人3週後暴斃

「姐我不想努力了！」　火辣網美竟是成功企業家

歐美日「三技術」卡死中國半導體　名嘴比喻：沒毛筆怎麼寫書法？

巴黎驚傳「持刀砍人」4人中刀　就發生在《查理周刊》恐攻原址

大腦變成「糊狀液體」！他就醫9天莫名身亡　醫一解剖傻了

公權無力！倫敦拘留中心驚傳：嫌疑犯槍殺警察！

安華三度「拜相」夢滅？最高元首本週拒接見　慕尤丁：我仍是首相

川普被告上法院！捲走姪女數千萬美元　她嗆：爭家產就像演宮鬥劇

偶像隊內搞CP是真的！　大勢男團「練舞擦槍走火」迸愛苗

送別小鬼最後一程…吳宗憲眼淚潰堤！　「家人忍痛完成所有步驟」

實踐大學宿舍開箱！「絕美裝潢」超像飯店…校友看完跪了

【黃寶慧】慧眼看天下／美選「十月驚奇」和大陸全面開戰！？川普聯合國大大會開摃習近平 到底誰的拳頭比較大！？

街邊巧遇野生彭于晏！網曝頹廢近況「以為只是頭髮很長的路人」

黃鴻升爸一再鞠躬答謝好友　小甜甜淚曝「小鬼遺容粉嫩像睡著」

長頸鹿近親！「非洲獨角獸」㺢㹢狓相貌曝光　全球僅2.5萬隻

《沉重人生》291KG柯莉薩逝世！　41歲滿身病痛訴：食物奪走我的生命

拒高薪職缺被男友酸「不上進」　網看理由罵爆「挺女方」

台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多

國際熱門新聞

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

美駐聯大使「會議狂噴中國」　中方代表：夠了沒？

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

爸插電全家瞬間被炸毀　14歲女身亡

性侵犯執行鞭刑　第52下就不行了

男友枕頭「10年沒碰水」　她趁上班攪洗一波…網：完了

女去前男友家過夜　上他16歲兒的床

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

他就醫9天莫名亡　醫一解剖傻：大腦變糊了

雙行星9月25日撞擊地球軌道

她準備赴約「12樓空降木椅」　當場削掉半顆頭

從小偷偷幻想　女牧師改當脫衣舞孃

少年殺人交保　理由：不能自己睡

更多熱門

相關新聞

婚紗天后出手設計鑽飾誘小資女

婚紗天后出手設計鑽飾誘小資女

「鑽石是女人最好的朋友」，無論是小資女或金字塔客層，都想追尋夢想中的閃亮鑽石，美國鑽石品牌Hearts On Fire便是圓夢好手，今推出攜手知名婚紗設計師Hayley Paige的新一代聯名珠寶，從她創作的婚紗禮服發想，打造每日可佩戴亦可混搭的珠寶，約10萬元便能入手；國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）則瞄準富豪市場，以無底價方式上拍1顆102.39卡拉D色完美無瑕橢圓形白鑽鑽石，創拍賣史先例。

2020三大春拍的職人觀察

2020三大春拍的職人觀察

PRADA用「後台照」當作最新廣告

PRADA用「後台照」當作最新廣告

史上最貴球鞋出現挑戰者！

史上最貴球鞋出現挑戰者！

佳士得網拍創天價紀錄

佳士得網拍創天價紀錄

關鍵字：

名畫蘇富比Sandro BotticelliChristopher ApostleYoung Man Holding a Roundel

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

更多

最夯影音

更多
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面