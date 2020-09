流彈差幾公分就射中頭！　3歹徒朝店內瘋狂掃射...勇爸肉身保護3孩

▲店內流彈四射時,父親用自己身體保護孩子。(圖/翻攝自Twitter/NYPD NEWS)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約日前發生一起槍擊案,監視錄影器拍到,3名蒙面男子突然闖入一間汽車經銷商突然開槍,一名父親立即根據本能反應,肉身撲在3名孩子身上保護,雖然大腿中彈但沒有危及性命,英勇行為在網路上獲得瘋傳。

事件21日晚上7時20分發生在紐約市布朗克斯區(Bronx)一間汽車經銷商,39歲男子當時與孩子們坐在店內沙發上等候,後來3名男子突然闖進店中,持槍對著店內一名男子開槍,子彈導致大片玻璃瞬間破裂,情急之下他奮不顧身撲在孩子身上保護。

3名搶匪後來持續開槍,其中一發子彈射穿放在這家人附近的玻璃杯,距離其中一名孩子的頭部只有幾公分,眼見四周愈來愈多玻璃碎片四射,父親再度跳在孩子們身上保護,最後大腿不幸中彈。警方表示,這名父親後來被送到當地醫院治療,3名孩子則沒有受傷,目前仍在追查3名凶嫌下落。

WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m