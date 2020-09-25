買房用AI挑生活機能　高雄市最熱區「巨蛋站」

▲網路房屋估價平台「好時價」用電腦數據篩選出高雄生活機能最優的熱點區。（圖／好時價提供）

記者吳佳穎／台北報導

生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素，網路房屋估價平台「好時價」近期分析高雄市逾 6,000 個社區的公園廣場、文教機構、生活購物、 交通運輸、金融機構、醫療設施等 6 類生活機能的綜合分數，發現捷運巨蛋站附近機能最好，其次為鳳山站周圍。

好時價指出，高雄市的生活機能分布以舊高雄市最熱，主要分布於捷運紅線及橘線周圍，並且以高雄巨蛋站往東至愛河，自由二路及裕誠路交叉口的生活機能最好。

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高雄市地王坐落的三多商圈，區域內有大遠百、新光三越、SOGO 等購物中心，往北也有年輕人集中的新崛江商圈，生活機能相當出色。以行政區整體生活機能分數而言，高雄市生活機能最高的前3名皆位於舊高雄市，依序為鹽埕區、左營區、新興區。

好時價產品總監丁肇毅說明， 鹽埕區為高雄早期開發的地區，面積在各行政區中最小，發展相對均勻，雖然經歷商圈及人口外移，但近年來高雄市政府積極推 動社區總體營造，活化區域內各式設施及建築，例如駁二藝術特區，成為高雄市文化藝術發展的地標，吸引在地居民及觀光 人口到訪，在需求帶動下，使得生活機能保持在非常好的水準。

從社區來看，高雄市生活機能表現最好的前十名社區，幾乎都位在舊高雄市。分數最高的前3名社區，皆由左營區囊括，分別是「自由及第」，綜合評分 為 77.46 分（滿分 100），其次為「公園小別墅」及「公園綠第」， 兩社區評分皆為 76.94 分。 若需要詳細了解各個社區的生 活機能分數，可以前往好時價， 估價後點選「鄰里設施」選單， 直接查詢各個房屋的生活機能 評分，作為選房時貨比三家的量化依據。