第3胎又是女兒！冷血父餵7天大女嬰馬桶清潔劑　埋樹下亂葬崗

記者李振慧/綜合報導

泰國清邁一名男子因為太想要生兒子,發現老婆第3胎又是女兒時,竟然餵食剛出生7天的女嬰馬桶清潔劑,之後再把遺體隨便埋在森林中的亂葬崗,老婆得知真相後十分震驚,主動前往警局報案。

清邁古城區(Chang Phueak)警方23日逮捕45歲男子阿努帕(Anuphap Jaipanya),在當地市場經營禮品店的他,和29歲妻子辛普拉(Malee Sinprai)一共育有2名11歲與7歲女兒,本以為第3胎會是兒子沒想到又誕下女嬰,便趁探望親戚時帶著對方,在車上強灌清潔劑導致身亡,後來埋在堆沙革縣(Doi Saket)一森林中。

阿努帕返家後冷血告訴妻子他把女嬰殺了,對方便立即報案。阿努帕告訴警方,因為家中都是女兒,希望能有兒子繼承他的店,再加上疫情影響到家中生計才會痛下毒手。警方後來在凶嫌透露的地點挖出女嬰遺體,目前依謀殺罪以及非法掩埋遺體等罪進行指控,案件仍在進行調查中。

Dad Confesses to Murdering Infant Daughter Because He ‘Wanted A Son’ #Thailand #KE https://t.co/WKYV8Hjaay