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第3胎又是女兒！冷血父餵7天大女嬰馬桶清潔劑　埋樹下亂葬崗

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲男子為了生兒子，竟然殺害剛出生的女兒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國清邁一名男子因為太想要生兒子，發現老婆第3胎又是女兒時，竟然餵食剛出生7天的女嬰馬桶清潔劑，之後再把遺體隨便埋在森林中的亂葬崗，老婆得知真相後十分震驚，主動前往警局報案。

清邁古城區(Chang Phueak)警方23日逮捕45歲男子阿努帕(Anuphap Jaipanya)，在當地市場經營禮品店的他，和29歲妻子辛普拉(Malee Sinprai)一共育有2名11歲與7歲女兒，本以為第3胎會是兒子沒想到又誕下女嬰，便趁探望親戚時帶著對方，在車上強灌清潔劑導致身亡，後來埋在堆沙革縣(Doi Saket)一森林中。

阿努帕返家後冷血告訴妻子他把女嬰殺了，對方便立即報案。阿努帕告訴警方，因為家中都是女兒，希望能有兒子繼承他的店，再加上疫情影響到家中生計才會痛下毒手。警方後來在凶嫌透露的地點挖出女嬰遺體，目前依謀殺罪以及非法掩埋遺體等罪進行指控，案件仍在進行調查中。

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