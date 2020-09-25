雲端最前線／避免被「貢潘仔」 928檔期買房心機不可不知

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新冠肺炎疫情影響，全球經濟步入衰退，但台灣房市卻是熱鬧滾滾，民眾買房熱情不減，建商也信心大增，趁此波房市熱呼呼的氣勢，大舉推案。究竟房價走勢與經濟成長率是否相關？今年傳統房市銷售旺季「928檔期」，新建案房價如何？《雲端最前線》25日邀請創意家行銷行銷部副總經理蔡穎杰、房產專家田大全及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ 「928檔期」，新建案房價如何？（圖／記者張菱育攝）

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今年928檔期推案量，新北市、桃園、台中等區域依然爆棚，不過台南則是意外倒退嚕。今年928檔期，全台及六都的房市熱點在哪些區域？不同區域，房市推案特性是否有所不同？購屋客層有何轉變？值此供給面及需求面大好之際，該不該錢進房地產市場？

329、520、928稱為房市銷售旺季三大檔期，許多建商會趕搭檔期話題，順勢推出新案，所以，建案多，選擇多。也因為競爭激烈，建商會推出促銷活動搶市。三大銷售檔期買房，有哪些談價錢、下訂的眉角？對於年輕人來說，中古屋、預售屋、新成屋該如何選擇？新手買房的人，又該掌握哪些購屋攻略？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。