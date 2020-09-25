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高麗大學爆貪瀆！教授爽躺江南喝花酒　1晚花掉台幣66萬學校經費

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▲▼高麗大學,Korea University。（圖／翻攝自高麗大學官網）

▲高麗大學遭爆教授拿180萬台幣的經費喝花酒。（圖／翻攝自高麗大學官網）

記者張寧倢／綜合報導

南韓教育部24日公布針對私立名門大學「高麗大學」的綜合監察報告，一共查出230名教職員貪瀆，收取的不合理費用高達2億9千萬韓元（約新台幣730萬元），其中13名教授與職員挪用6700萬韓元（約新台幣180萬元）至江南娛樂場所消費。這次調查還包含體保生選拔不公、醫院招聘差別待遇等多項不法事實被揭發。

根據《韓民族日報》報導，高麗大學教授與職員等共13人從2016到2019年間，非法挪用研究費與行政法人信用卡，在江南娛樂場所喝花酒，消費了近6700萬韓元（約新台幣180萬元），卻謊稱是在西餐廳消費，通常因支出限額會分成多次結帳，最大一筆金額是2625萬韓元（約新台幣66萬元）竟需分成42次才能結算。

報導指出，高麗大學早在2018年就因用校費購買純金、禮券送給教職員，遭到相關機構警告處分，但隔年的2~5月間仍有13個部門以「退休人員餞行金」、「任職人員任期結束費」等名目，向22名教職員贈送約2000萬韓元（約新台幣50萬元）相等價值的物品。綜合調查結果，有230名教職員工，總計收取了2億9千萬韓元（約新台幣730萬元）的不合理使用金。

此外，高麗大學醫院在2016年至2019年間在94次的正式聘用中，將649名報考者按畢業院校分為5個等級，給出相應的加分，已違反《僱傭政策基本法》中「保障平等就業機會」的規定。

報導也提到，高麗大學在2018~2020學年度的體保生選拔中，包含橄欖球在內的5個項目，在第一階段的書面評比中違法超額錄取，最終合格者中有5名是原本無法通過書面評比的報名者。教育部已對1名相關人士給予輕罰，2名給予警告處分，同時以妨礙公務的嫌疑對6名教授進行調查。

▲▼高麗大學,Korea University。（圖／翻攝自高麗大學官網）

▲高麗大學醫院也被查出聘僱人員程序不公。（圖／翻攝自高麗大學官網）

根據《朝鮮日報》指出，高麗大學研究所某教授讓子女在2017~2018年間修選本人所開的3門課，成績全部給了A評分，卻沒有向大學提交學生應試卷。校方雖然知情，但沒有採取任何措施。

高麗大學就教育部提出的所有綜合監查報告表示，「已對會計舞弊行為採取了徵回措施，未來將改善制度漏洞與不適當的行政運營。」

目前，南韓教育部正在對擁有6千名以上學生，但自建校以來從未接受過綜合監查的16所主要私立大學進行綜合監查，高麗大學是繼日前延世大學與弘益大學外，第三所被公布監查結果的大學。

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