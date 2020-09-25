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小行星昨驚險掠過地球！　9年後「直徑335m超巨怪物」近距離來襲

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▲NASA提供小行星2020 SW通過地球時的路徑。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA提供小行星2020 SW通過地球時的路徑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國太空總署（NASA）發現的小行星2020 SW於台灣時間24日晚間7時12分左右，以2.2萬公里的超近距離，掠過太平洋東南部上空，幸好該天體尺寸較小，並未撞擊地球。但據NASA近地天體研究中心（CNEOS）預測，大約9年以後，一顆直徑超過1100英尺（大約335公尺）的小行星將更接近地球。

綜合CNN等外媒報導，NASA於18日使用卡特林那巡天系統（Catalina Sky Survey）在亞利桑那州發現2020 SW。科學家根據其亮度研判，小行星直徑介於5至10公尺之間，立刻排除撞擊的可能性。CNEOS主任喬達斯（Paul Chodas）說，「像這樣的小行星很多，而其中幾顆每年都會有幾次如此靠近地球」。

科學家們觀測也發現，另一顆小行星99942阿波菲斯（99942 Apophis）將於2029年4月13日周五下午6時左右，掠過大西洋與美國上空。它是一塊直徑超過1100英尺的巨大太空岩石，屆時預估距離地表僅1.9萬英里（大約3萬公里），比天氣監測衛星還要低，但是不會撞擊地表。

如此大型的天體近距離掠過地球，非常罕見。科學家們都期盼把握這個難得的機會，仔細研究小行星。另外，由於99942阿波菲斯的尺寸夠大、距離夠近，足以讓地球上超過10億人憑靠肉眼看見。

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