小行星昨驚險掠過地球！　9年後「直徑335m超巨怪物」近距離來襲

▲NASA提供小行星2020 SW通過地球時的路徑。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國太空總署(NASA)發現的小行星2020 SW於台灣時間24日晚間7時12分左右,以2.2萬公里的超近距離,掠過太平洋東南部上空,幸好該天體尺寸較小,並未撞擊地球。但據NASA近地天體研究中心(CNEOS)預測,大約9年以後,一顆直徑超過1100英尺(大約335公尺)的小行星將更接近地球。

綜合CNN等外媒報導,NASA於18日使用卡特林那巡天系統(Catalina Sky Survey)在亞利桑那州發現2020 SW。科學家根據其亮度研判,小行星直徑介於5至10公尺之間,立刻排除撞擊的可能性。CNEOS主任喬達斯(Paul Chodas)說,「像這樣的小行星很多,而其中幾顆每年都會有幾次如此靠近地球」。

2020 SW, discovered by @Catalina_sky, is about 15 to 30 ft. wide and will pass by Earth Thurs., Sept. 24, at a distance of about 13,000 miles (22,000 km). Tiny asteroids like 2020 SW approach Earth this closely several times every year and aren't a threat: https://t.co/xKWtzxLI7Q pic.twitter.com/FpkY77zibw