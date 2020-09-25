快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

記者徐政璿／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明21日被依《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院認為3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押，立法院也一致許可3現任立委「續押」。唯一一名交保的無黨籍立委趙正宇，25日上午11時許也現身立法院簽到，向媒體喊冤「我真的不知情」。

▲趙正宇立法院報到。（圖／記者屠惠剛攝）

前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪SOGO經營權，遭到檢方依《貪污治罪條例》起訴，被喻為「史上最大立委收賄弊案」。

無黨籍立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明，被台北地檢署依違《反稅捐稽徵法》、《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院22日裁定趙正宇無保請回；另趙正宇辦公室主任林家騏假借老闆名義，施壓營建署官員關切陽明山土地變更，更向寶塚殯葬業者詐騙1100萬元，被檢方起訴；台北地院裁定100萬元交保，並限制出境、出海、限制住居。

立法院25日邀請行政院長蘇貞昌進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案報告及備詢，趙正宇上午11時許前後赴人事處和議場簽到。

面對媒體詢問案情，趙正宇受訪表示，「我真得不知情，好不好，他們（北檢）也查證了，真的...我跟陽明山（指陽明山國家公園管理處關說案）一點關係都沒有。」

▼趙正宇現身立法院。（圖／記者徐政璿）

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