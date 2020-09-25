　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明21日被依《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院認為3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押，立法院也一致許可3現任立委「續押」。唯一一名交保的無黨籍立委趙正宇，25日上午11時許也現身立法院簽到，向媒體喊冤「我真的不知情」。

▲▼趙正宇立法院報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙正宇立法院報到。（圖／記者屠惠剛攝）

前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪SOGO經營權，遭到檢方依《貪污治罪條例》起訴，被喻為「史上最大立委收賄弊案」。

無黨籍立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明，被台北地檢署依違《反稅捐稽徵法》、《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院22日裁定趙正宇無保請回；另趙正宇辦公室主任林家騏假借老闆名義，施壓營建署官員關切陽明山土地變更，更向寶塚殯葬業者詐騙1100萬元，被檢方起訴；台北地院裁定100萬元交保，並限制出境、出海、限制住居。

立法院25日邀請行政院長蘇貞昌進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案報告及備詢，趙正宇上午11時許前後赴人事處和議場簽到。

面對媒體詢問案情，趙正宇受訪表示，「我真得不知情，好不好，他們（北檢）也查證了，真的...我跟陽明山（指陽明山國家公園管理處關說案）一點關係都沒有。」

▼趙正宇現身立法院。（圖／記者徐政璿）

▲▼趙正宇現身立法院。（圖／記者徐政璿）

▲▼趙正宇現身立法院。（圖／記者徐政璿）

其他人也看了這些...

一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會　江啟臣籲：勿卡案
江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成
羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者　人民很憤怒

更多熱門新聞...

江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！
江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相
食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／金正恩向南韓道歉了：做了不該做的事情
熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路
獨／小鬼低調入殮　眾親友不捨淚別最後一程
峮峮痛別小鬼抱友人大哭！ 黃爸看遠方落寞背影惹鼻酸
楊丞琳、許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」
快訊／小鬼遺體送抵二殯！預計下午火化「回到自己的星球」
峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！許瑋甯等眾星友全來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／美豬美牛9項行政命令闖關「改審查」　立院朝野大戰聯席會

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

朱立倫：海峽當然有中線！中共勿挑釁傷害兩岸人民感情

中科院飛彈試射彈道無限高　共軍情報船持續滯留花東外海

單親媽控幼兒老師拉扯重摔5歲女　新北警方偵 辦中最重可罰60萬

傳陸方涉入電視台人事　民進黨籲NCC深入了解

美豬9項行政命令「備查改審查」　柯建銘：創下朝野很好的範例

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

朱立倫酸爆陳柏惟「巨嬰說」：專門當側翼的朋友要多進教室學習知識

快訊／新冠疫苗有譜！陳時中：9/18已跟COVAX簽約　10月付訂金

快訊／涉貪案唯一交保立委　趙正宇戴白口罩現身：我真的不知情

新北查獲1環境擁擠凌亂無照安養機構　侯友宜震怒：一個月內清空！

許光漢CK JEANS「男友風帥照」曝光　對上張藝興猛烈六塊肌沒輸

都穿平底鞋！25歲女「歪指痛爆」睡不著　醫曝5大成因：和遺傳有關

積壓公文逾期怕被懲處爆吃案　桃警入侵電腦竄改11件「都辦妥」

亞馬遜「球狀」新音箱登場！　同時發布雲端遊戲服務「Luna」

快訊／金正恩向南韓道歉！朝投誠公務員連開10槍　親曝：做了不該做的事

每26分鐘就1人死於心臟病！醫談「主動脈剝離」：9成都是高血壓引起

申請社區磁扣！總幹事「現在沒空」打槍　她白跑3趟：互踢是怎樣

淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招生

詹眉組合媲美「OK連線」　合砍60分本季18勝1敗

照片裡是誰？　IZ*ONE答案令全場震驚⋯網衝擊：時代差異？

政治熱門新聞

快訊／買到疫苗了！陳時中：9/18已跟COVAX簽約

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

富士電視台歡迎「台灣駐日大使」謝長廷參訪　網友讚：正名了

解放軍發射飛彈　蘇貞昌：浪費錢

三仙台飛彈試射「白光沖天」！6秒畫面曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

罷捷二階啟動現身？四叉貓：全程幫喊罷免黃捷

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

退將指出海軍缺失　「蔡英文真是厲害」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

吳釗燮「不尋求與美建交」　江啟臣酸爆

海峽論壇影片挨轟　陳玉珍談心聲

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

海芬夢到黃鴻升：謝謝你想盡辦法來！

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面