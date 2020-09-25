「進擊的新冠病毒」再變種　傳染力翻倍…戴口罩勤洗手也難擋！

記者葉睿涵／綜合報導

隨著新冠病毒在美國快速傳播，病毒已經開始變種。最新研究顯示，變種後的新冠病毒更具傳染性，這可能是病毒為了戰勝口罩和其他社交隔離措施而進化的結果。

據《華盛頓郵報》報導，休斯頓的一個研究團隊23日公佈了一篇就新冠病毒5000多個基因序列所做的研究，揭示了該病毒不斷積累的突變，其中一項突變可能讓病毒更具傳染性。然而，最新研究並未發現這些突變能讓病毒更加致命或改變目前的臨床結果。科學家表示，所有的病毒都會變種，只不過多數並不顯著的

▲美國國家過敏與傳染病研究所公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

科學家在論文中將變種的新病毒毒株稱為D614G，在美國的第二波疫情中，德州休斯頓有99.9%的病例都來自這種病毒。這篇未經同儕評鑑的論文指出，感染D614G變種毒株的患者攜帶的病毒量更高，這證明其傳染性變得更強。研究人員證實，儘管這種病毒的致命程度不高，但它已進化成更適合在人類之間傳播。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的病毒學家莫倫斯（David Morens）表示，病毒的傳染性增強後，人類控制它的能力可能會被影響，因為這種病毒可能已經進化到能夠抵禦諸如洗手和社交距離等防範措施。

▲戴口罩、勤洗手等防疫措施可能在病毒變種後失靈。（圖／CFP）

莫倫斯在《紐約時報》的採訪中強調，統計資料顯示，隨著病毒的傳染性變得越來越強，戴口罩、洗手等形同防疫措施可能不再有效。

論文作者穆瑟（James Musser）表示，由於新冠病毒在複製時有一種校對機制，因此它在變種的過程中相對穩定，但是每一次的變異都像是一顆滾動的骰子一樣，它突變的可能性是豐富的，有些甚至可能帶來麻煩的後果。穆瑟同時也是休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）基因組醫學的醫師。