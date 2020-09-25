更方便監管！美國擬縮短外國學生居留期　外媒記者也受限

▲美國國土安全部提議修改外國學生與記者的簽證規定。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合報導

美國政府24日宣布一項草案，將限縮海外學生、訪問學者及外國記者的居留期限，以提升國家安全，外籍學生與學者的居留時間調整為4年以下，離境準備期由60天改為30天，而外媒記者最長則可停留240天。

根據《CNN》報導，美國國土安全部（DHS）於24日研議，修改外國學生（F簽）、交流訪問學者（J簽）以及外媒代表（I簽）的居留時間與相關延簽規定，前兩類簽證將不得居留超過4年，離境準備期也從60天下修為30天。

DHS補充，若對象為來自「高滯留率」或「支持恐怖主義」國家名單上的學生，時限則縮短為2年，以遏止違反移民法與勸誘他們及時離境。根據《CNN》分析，這可能會影響來自40多個地區的學生，超過總人數的10%。

另外，針對外媒記者簽證的首次居留期限修改為最長40天，有特殊情況得申請延長，最多不超過240天。

DHS代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）表示，修改簽證規定對於改善監督機制、防止外敵利用美國的教育環境、加強與適切執行美國移民法等目標來說，是至關重要的。

有報導指出， DHS聲明，這三類簽證人口的顯著增加，增加了美國在監督這類短暫居留者的困難，此修改草案並非針對具體國家，而是考慮到濫用體系現存漏洞的情況，可能增加對國家安全的風險。

川普政府先前宣布，由於中國政府限制駐中的美國媒體，基於對等原則，美國對中國駐美記者簽證期限已縮短至90天。目前尚不清楚DHS此次修改居留期限的研議，是否針對駐美中國記者有任何特別的規定。

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