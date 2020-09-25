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平交道暗夜「坐屍」...他槍斃大20歲女友棄屍後「爆頭自戕」

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▲▼平交道。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲經警方調查後發現，平交道坐屍案疑似是畏罪自殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣22日凌晨4時一名將車停在平交道上的男子，被路人發現持槍自盡後陳屍在駕駛座上。不僅如此，警方更在2小時後於7.5公里遠處的路邊發現另一具遭到槍擊的女屍。經警方調查後發現，這兩人分別是41歲的梅田慎二與61歲的韓籍女子金正枝。兩人為同居關係，2018年與2019年都曾因發生衝突尋求警察協助，因此警方不排除是男子殺害金女後，再同歸於盡。

根據《朝日新聞》報導，千葉縣長生村一名村民22日凌晨4時左右發現一輛汽車停在JR外房線八積站東側的平交道上，車上的駕駛則是頭部中彈爆血身亡。同日上午6時，另一具頭部爆血、全身多處中彈的女屍在男子陳屍7.5公里遠處被發現，警方當時就懷疑兩人的死因有所關聯。

經過一日的搜查，警方23日確認兩名死者的身分分別是41歲的梅田慎二與韓國籍的61歲金正枝。據了解，兩人為「內緣」關係，也就是雖未提出婚姻申請，但實質上有共同生活之實的夫妻，部分層面也能夠受到法律保障。警方表示，兩人在2018年與2019年都曾因發生衝突尋求警方協助，再加上事發現場與遺體狀況，警方判斷，應該是梅田將金正枝殺害後，才畏罪自殺。

經法醫相驗後，金正枝的頭部與脖子分別有遭到槍擊的痕跡，死因則為出血性休克。

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