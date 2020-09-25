汎德永業今申購「中籤賺15萬」　手機2步驟教學！搶抽6年獲利王

▲汎德永業代理BMW、MINI以及Porsche。（圖／翻攝自BMW）

記者葉國吏／綜合報導

將在今年10月掛牌上市的汎德永業 (2247)，今(25)日開放公開申購，每股承銷價180元，若以23日興櫃價332元來計算的話，幸運中籤可以說直接現賺15.2萬元。不過由於上一波亞洲藏壽司（2754）上市後直接狂跌，所以中籤後到底會賺多少？誰也說不準。

汎德永業資本額新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，以完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客。

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▲國內德系豪華進口車經銷商汎德永業，連續六年獲利超過一股本，預計十月掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

汎德永業上市備受關注，主要是因為它除了是國內德系豪華進口車經銷商外，而且還創下連續六年獲利超過一股本的搶眼記錄。至於要如何抽籤？以下步驟供您參考。

參與興櫃上市抽籤，投資人須具備「台股證券戶」，並在券商的APP上進行申購，只要在申購日前一天完成開戶；再來，除了要在證券戶中存入購股需要的金額之外，還得準備20元手續費以及50元中籤通知郵寄費用，接下來等待通知即可。

需要注意的是，若忘記匯款或帳戶餘額不足，即使抽中股票也會判定申購失敗，且投資皆有風險，購買前必須謹慎觀察公司的未來前景及價值。