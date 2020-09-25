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台積電遭狂砍！專家曝「最佳買點」：別搶便宜急進場

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲外資昨日狂倒貨 436 億元。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

台股昨（24）日重挫逾百點，終場大跌319點，收在最低12,264點，其中台積電（2330）狂瀉9.5元（2.19%），以 423元作收，即使如此，仍有不少投資者等著撿便宜，摩爾投顧分析師黃世民就對此提醒，目前還沒看見止跌跡象，急著進場小心被「割韭菜」，建議最好買點在405元左右。

根據《中國時報》報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）於17日除息以來，遭外資大倒貨，提款逾7.5萬張，預期今天應該也是大砍，而股價也從除息前一天（16日）的高點462元掉到盤中最低423.5元共重挫9%。

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摩爾投顧分析師黃世民指出，台積電上檔的賣壓約在463元，月線反壓很大，目前還沒出現止跌跡象，投資人若急著進場要小心被割韭菜，若想趁低撿便宜，他建議再等等，而最好買點落在8月1日低點附近約405元的價位，預期反彈5%、有20元價差先入袋為安。

蘋概三王中，台積電（2330）以 423元作收、下跌2.42%；鴻海（2317）以 75元作收、下跌2.22%；股王大立光以3425元作收、下跌1.30%。其他大型權值股也全數下跌。

法人認為，在美科技股震盪拉回、新冠肺炎再起等因素影響下，台股跌破短中期均線支撐，且今日盤中跌破季線，呈現價跌量縮情況，且近期市場雜音多，目前仍會維持盤整格局。

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