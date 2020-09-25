才公開反對梵中協議　美國務卿下週出訪教廷受矚目

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

美國國務院今天宣布，國務卿蓬佩奧下週將出訪梵蒂岡，並會發表捍衛宗教自由演說。由於蓬佩奧日前才公開反對教廷續簽梵中協議，外傳引發教廷高層不滿，蓬佩奧此行特別受矚目。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發表聲明，宣布國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於本月27日至10月2日，出訪希臘、義大利、梵蒂岡及克羅埃西亞等歐洲4國。

針對梵蒂岡部分，歐塔加斯表示，蓬佩奧本月30日將會出席「教廷論壇會」（Holy See Symposium），並以如何透過外交推動、捍衛宗教自由為主題發表演說。此外，訪問梵蒂岡期間，蓬佩奧也將與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）會晤。

蓬佩奧上週罕見公開呼籲梵蒂岡，放棄與中國延長主教任命的協議。蓬佩奧18日先於美國宗教雜誌「最重要的事」（First Things）發表長文指出，中國人權狀況嚴重惡化，宗教信徒受害尤深，中梵協議簽署兩年後，顯然協議並未讓天主教徒免受中共的蹂躪。

相隔才一天，蓬佩奧接續在推特（Twitter）發文表示，教廷兩年前與中共達成協議，希望有助中國天主教徒，但中共迫害信徒的行徑卻變本加厲，他並直言：「梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」

義大利主教會議旗下報紙「未來報」（Avvenire）22日報導，教廷高層認為蓬佩奧的論調是明顯「干涉」，是為了美國國內選舉造勢，教廷不會隨之起舞。報導指出，帕洛林已確認續簽中梵協議的意願，很難想像蓬佩奧月底訪問教廷能造成任何影響。