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台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」

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▲▼台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」。（圖／東森新聞）

▲台中七期豪宅要價不菲，時常掀起討論。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名陳姓工人23日到七期豪宅施工，期間搭乘客梯上、下樓，被社區管委會開罰3000元，但罰單上連姓名都沒寫，僅以「粗工」稱呼，被認為有歧視嫌疑。事後，遭投訴的大樓拒絕受訪，僅私下強調開罰合乎規定。

台中七期豪宅一戶總價至少3000萬起跳，管委會有權訂定條約，無論住戶還是租客都得遵守。近期一位陳姓工人搭乘客梯上樓，儘管未攜帶任何裝備，但未依規定搭乘貨梯，仍被開罰3000元，並警告「若再違反相關規定，當依規定立即停工」，連設計師也可能被列黑名單。

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▲▼台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」。（圖／東森新聞）

▲罰單姓名部分，僅稱陳姓工人為「粗工」。（圖／東森新聞）

不過，大樓也挨批歧視，理由是開立的罰單上沒有名字，僅稱陳先生叫「粗工」。根據《東森新聞》報導，許多房仲業者看到罰單上僅稱呼「粗工」2字，也不禁覺得有一點歧視的味道，畢竟七期是高檔豪宅，管委會的說法似乎有欠妥當。

設計公司老闆韓先生透露，七期豪宅大部分都有規定，只要不是住戶，上下樓都必須搭乘貨梯，「如果我今天是工人的角色，身上很乾淨去搭客梯，但被要求搭貨梯，那我會覺得就照規定走沒關係」。

▲▼台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」。（圖／東森新聞）

▲客梯、貨梯在使用執照上都是「一般電梯」，但許多社區都有明文規定，以便管理或區分搭乘者身分。（圖／東森新聞）

當事社區大樓拒絕受訪，反控工人當時搭客梯下樓，社區櫃台早就透過對講機提醒，但工人依然故我，後來上樓仍搭乘客梯，才依規定開罰。之所以這麼做，不只是為了警示，也是為了給住戶一個交代。

事件曝光後，網友看法很兩極，有人認為「豪宅規定多，一律列黑名單，接到委託就報天價」、「有錢人的世界眉角一堆」、「人家有名有姓，粗工兩個字不是歧視，不寫名字才是」、「沒這些辛苦的工人，富人有豪宅可以住嗎？粗工也有尊嚴」、「貧窮限制了我的想像，如果我是有錢人，不太願意這樣區分，被瞧不起的感覺很差，己所不欲勿施於人」。

▲▼台中工人進豪宅搭住戶電梯！罰單3000元...姓名只寫「粗工」。（圖／東森新聞）

▲陳姓工人違規搭乘客梯，遭管委會開罰3000元。（圖／東森新聞）

不過，也有人支持管委會作法，「想知道是哪家物業公司，管理不錯，按規定執行」、「人家就是歧視沒錯啊，但你耍白目硬要犯，就是你的問題了」、「賺人家的錢，本來就要照人家的規定做」、「不算歧視吧，都明文規定了，第一次人家也有告知你」、「粗工這兩個字是歧視嗎，那滿街的徵人廣告是不是都歧視？」

其中，有人疑惑「貨梯不能載人吧」、「粗工不是人嗎？只有貨物才可以搭貨梯吧」。對此，有網友解答，「住宅的貨梯只是稱呼而已，使用執照上還是掛一般電梯，真正的貨梯只有在工廠、飯店才會見到」掀起熱議。

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