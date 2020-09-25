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台灣高價茶葉具競爭力　去年出口量、金額雙創新高

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▲▼烏龍茶,茶葉,茶,泡茶。（圖／翻攝自pixabay）

▲烏龍茶葉。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

台灣飲茶文化歷史深遠，對茶樹栽培、製茶等產業深具影響，加上國內手搖飲蓬勃發展，茶葉內需消費不輸外來文化的咖啡風潮。

財政部表示，國內雖然有自產茶，但是也大量自國外進口其他茶品，2010年茶葉進口量突破三萬公噸，之後大致維持水準；今年前八月進口約兩萬公噸。

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出口上，2009年到2014年茶葉出口量介於2000到4000公噸，2015年起高速成長，到了2019年達到1萬公噸、金額達到1.2億美元雙創新高，出口值更較2009年增5.4倍，今年前八月受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，茶葉出口價、量均較去年同期減少26%，平均每公斤出口單價為12.1美元（約新台幣358元），為進口每公斤2.6美元（約新台幣77元）的4.7倍。

近年，隨著出口數量與單價同步提升，2016年茶葉貿易重返出超，終止2001年到2015年連續十五年的入超，今年前八月累計出超927萬美元。

▲▼茶葉進出口情形。（圖／財政部提供）

▲茶葉十多年來出口量與金額情形。（圖／財政部提供）

台灣出口茶葉以烏龍茶、包種茶部分發酵茶居多　占比約四成

若按地區觀察，越南是我國茶葉最大進口國，2013年以前占茶葉進口值比重均超過半數，之後因為農藥殘留管制措施，部份轉移至斯里蘭卡、日本等輸入；今年前八月進口值占比降到三分之一，較2009年減少28.7個百分點。

我國茶葉外銷則以中國大陸與美國為主，其餘國家則較為分散，由於茶葉列入兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單，2012年之後零關稅出口到中國大陸推升對其比重，今年前八月為37.2%，較2009年提高14.5個百分點。

另外依據發酵加工程度區分茶品種類，我國進口以紅茶等全發酵茶為主，占比四成六，以斯里蘭卡居多；出口則是烏龍茶、包種茶等部分發酵茶，占比約四成，偏向精緻包裝的高價茶，展現國內茶葉拓銷的競爭優勢。

▼茶葉進出口情形。（圖／財政部提供）

▲▼茶葉進出口情形。（圖／財政部提供）

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