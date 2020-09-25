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114年首次「時報廣場無人狂歡」　紐約取消跨年倒數活動

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▲▼紐約時報廣場準備迎接2020。（圖／路透）

▲紐約時報廣場往年跨年夜總是擠滿慶祝人群。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

紐約23日宣布，今年受新冠肺炎疫情影響，一年一度的時報廣場水晶球跨年倒數活動改為虛擬模式進行，屆時現場慶處活動將停辦。外媒指出，這將會是114年以來首次，時報廣場在跨年夜和元旦當天完全沒有人群狂歡。

根據CBS NewYork頻道報導，時報廣場跨年活動主辦單位宣布，儘管屆時現場仍會舉行部分符合社交距離規定的小規模活動，但往年跨年的重頭戲「落球儀式」將改為虛擬方式進行。

時報廣場遊客中心（Times Square Alliance）總裁湯普金斯（Tim Tompkins）表示，「唯一不會改變的是新年將在12月31日午夜到來」，不過今年將改推出大量虛擬、視覺化的數位活動產品，以補足有限的娛樂體驗。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，很高興主辦單位找到一種既安全又創新的方式，讓全世界人們都能與紐約人一起迎接新的一年。據悉，今年當局仍會在時報廣場周圍設置路障，不同的是今年將不會允許任何人進入廣場。

時報廣場跨年降球儀式始於1907年，此後就成為紐約標誌性的年度特別慶祝活動。過去114年以來，降球儀式雖然也曾在1942年和1943年因世界大戰的戰時燈火管制而取消，但當時並未禁止人們上街慶祝新年。

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▼ 紐約時報廣場2019-2020跨年 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國紐約時報廣場2019-2020跨年 。（圖／達志影像／美聯社）

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