水面漂浮「蠕動紅地毯」　市政府警告：超危險…可能一碰斃命

美國德州近期受到熱帶風暴Beta影響,多數地區暴雨不斷導致淹水,利格市(League City)官方推特日前貼出一段影片,水面上漂浮著一個「紅色毯子」,仔細一看發現它竟會不斷蠕動,驚覺原來是「紅火蟻」為了自保,成群結團隨水漂流!

利格市在官方推特分享一段影片,郊野公園(Countryside Park)因熱帶風暴導致淹水,水上有一大團紅色物體,細看還可以看到上頭有許多東西在蠕動,景象讓人起雞皮疙瘩。原來這是成千上萬的紅火蟻堆在一起而成,火蟻在上面不斷蠕動,密集程度讓人看得頭皮發麻。

根據德州農工大學的專家表示,紅火蟻遇到淹水時,會從土壤裡鑽出來,抱團形成一個鬆散的球體,合作涉水直到抵達乾燥的區域以求自保,之後牠們便會爬上物體。

利格市也發推文提醒,這種紅火蟻堆非常危險,人們應盡量避免在水中行走,清理時也務必穿戴防護裝備。在2017年哈維颶風來襲時,德州居民就曾經見過類似狀況,「當時的蟻群就像活地毯一樣,到處漂浮移動」。

不少網友驚呼「有密集恐懼症的人千萬別看啊!」、「乍看好像一塊活的地毯」。假如被紅火蟻咬到,傷口附近會有極強烈的灼熱和痛癢感,少部分體質過敏者甚至會有暈眩昏迷的狀況,必須立即送醫急救。

