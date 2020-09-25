理財周刊／資金回流　台股攻萬三最大靠山

文／洪寶山

上周是海期的超級結算周，美元指數期貨雖然單周波動不大，收跌0.27%，但外匯與農產品期貨波動明顯，這是美元指數的特性，例如美元如果要貶值，可以選擇美元指數本身貶值，或是其他貨幣、原物料等金融商品升值，同樣可以達到美元指數貶值的效果。

人民幣升值 助長滬深股市走多

上周不屬於美元指數成分的六大貨幣的人民幣，連續八周升值，單周升值0.77%，結果造成上證指數扭轉技術面劣勢，重返3300點。

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而小道瓊股指的三巫日也相對平靜，波段上漲之後的獲利了結賣壓湧出，單周下跌0.03%。

展望第四季的股市行情，恐怕史上對美股最偏多的總統─川普一旦連任失利，參考台股歷任不同政黨的總統交接，股市大多在第一年出現劃清界線的下跌行情，則須提防美股將遭遇第二季Ｖ型反彈之後的平倉賣壓，這點從近期的FAANG跌破季線略見端倪。

相反的，人民幣升值，明年MSCI重新評估調整滬深股市權重，螞蟻集團十月二十日前後上市，力拚滬深股市第一大市值，不排除滬深股市走多。

農產品期貨突破六至七年底部

人民幣的升值還影響上期提示的農產品期貨─黃小玉繼續大漲，CBOT大豆期貨漲4.79%，連漲六周，玉米漲2.65%，小麥漲6.5%。

進入到秋收，今年中國受到長江水災的影響，在美國總統大選前加大購買美國農產品力度，有可能造就了農產品期貨突破六至七年的底部的機會，主要是準備進入冬季，反聖嬰的氣候模式已經形成，預期今年的冬天可能會較往年來得冷，進而影響供需，農產品期貨可以追蹤觀察。

台商回流進行式 台幣長期看25元

台幣的29元現任央行楊總裁防線在人民幣連續升值壓力下，終於在九月十八日跌破，九月二十一日進一步見到28.845元新高，市場正觀察前任央行彭總裁的28.475元防線能否擋住升值趨勢。關於這點，筆者多次在本欄提示「自1992年開放大陸探親後，資金長期外流，台幣走了二十多年的貶值趨勢，如今台商回流是進行式，長期將看25元」。相對的，對於台股來說，資金回流就是多頭站穩一萬三千點的最大靠山。

九月的蘋果新品發表會果然沒有iPhone 12，但這也表示蘋果將單獨為iPhone 12加場新品發表會，將為台股添加多頭動力，而十月初公布營收時就是個領先指標，因為據了解，九月中旬iPhone供應鏈已經開始動起來，屆時大立光的營收就是個重要觀察指標。

聯準會九月十七日最新的會後聲明指出，經濟的發展途徑將在很大程度上取決於疫情的發展。這場仍在肆虐的公共衛生危機，短期內將繼續影響經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大的風險。

疫情就是今年投資主軸

毫無疑問，疫情就是今年投資的主軸，遠距離辦公教學就是最明顯的產業趨勢，這個趨勢會維持多久呢？最新九月利率點陣圖釋放長期利率維持低位訊號，直至2023年前，幾乎全部委員都認為不會升息(原：2022年)，這什麼意思？表示解除這場疫情的關鍵仍在疫苗，而研發疫苗無捷徑，十八個月到兩年是必要的時間，所以從今年的二月算起，大約是2022年的春季，這也就是原先聯準會點陣圖維持低利率至2022年的暗示。

雲端視訊會議商機大進補

但如今疫情的發展已經超過年初二千萬人確診的預估，來到三千萬人確診，加上COVID-19疫苗目前的資訊似乎都指向非永久有效，需每隔一段時間接種疫苗，再加上很多國家的民情排斥戴口罩，疫苗初期產能也有限，推測這或許就是聯準會委員認為有必要維持低利率到2023年，換言之，遠距辦公教學的趨勢應該還可以延續一陣子。

美國勞工部九月四日公布的數據顯示，2020年八月受雇人數當中，24.3%受冠狀病毒大流行影響而遠距工作。這個數據雖然較七月下降，但仍達四分之一的美國人在家工作，受惠疫情帶動個人視訊和串流服務需求，雲端視訊會議商機大進補。

七月EPS 1.08元的圓剛在數位視訊及教育市場標案挹注業務動能下，八月合併營收再衝高，更一舉突破10億元關卡，以10.15億元刷新其歷年單月營收新高紀錄，並較去年同期有280.57%的增長。圓剛目前正與繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)展開AI專案合作，將和輝達的通路合作，建構AI簡易解決方案，推出AI邊緣運算嵌入式電腦產品的利多挹注下，持續為其營運動能增溫。

單月賺贏上半年的轉機黑馬股

另外，持股51%圓展公布八月EPS 1.94元，也是單月賺贏上半年的轉機黑馬股，先前公司給的展望是到第三季，第四季看疫情的發展。目前美國與全球確診人數還在創新高，預期有利於遠距辦公教學的圓剛與圓展。

遠距商機延續 Chromebook能見度看到明年

根據市調機構集邦預期第三季遠距商機延續，將推升全球筆電出貨季增4%，全年出貨量更將創下八年來新高，年增率14.4%，從這個角度不難理解為何華碩的營收月增率、年增率、累積營收年增率都是成長。

在遠距教學的需求推升下，教育筆電Chromebook賣到缺貨，十年難得一見，深耕Chromebook市場十年以上的宏碁，營收年增率自二月起轉為成長，累積營收年增率自五月轉正。宏碁表示，目前包括歐美、日本、澳洲都有需求，後續包括印度、印尼需求也會提升，預期將帶動下半年NB出貨逐月走升至年底，且根據市場需求研判，從目前算起未來一年，預期Chromebook出貨量會有逾40%成長幅度，能見度已看至明年。

筆電的供不應求，帶動相關零組件的缺貨，特別是八吋晶圓已經是成熟製程，加上新產能建置時間長，不符合效益，所以多年來產能並沒有增加，造成驅動IC、MOSFET等產能吃緊。

不過當前除了台灣MOSFET供應鏈能夠正常供應之外，其他國際IDM大廠產能供給，最糟狀況一度使產能僅剩下五成，讓原本供需平衡狀況逐步轉為供給吃緊，其中又以中低壓MOSFET交期最長達半年影響最大，讓OEM/ODM廠開始尋求台灣MOSFET廠支應。

MOSFET產能吃緊 尋求台廠支應

不僅如此，供應鏈更傳出，陸系MOSFET廠由於近期八吋晶圓產能吃緊，使MOSFET訂單受到排擠，出貨動能受到影響，因此陸系MOSFET廠開始醞釀在第四季向客戶調升報價一至二成水準。萬一美國在11月大選前對中芯國際祭出類似華為的禁令的話，則MOSFET的供給更加吃緊，將有利台廠如富鼎、大中、尼克森、杰力。

聯陽與廣達長期具有合作關係，廣達今年受惠Chromebook出貨暢旺，筆電出貨繳出好成績，聯陽也同步受惠。宏碁日前攜手聯發科與廣達合作的Chromebook教育專案，其中的HDMI高速傳輸晶片由聯陽提供，今年市占將突破五成，成為全球最大供應商。

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