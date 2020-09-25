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東洋狀告林榮錦　法界人士質疑：他為何多次規劃併購Inopha AG

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▲台灣東洋防疫超前部署　全公司啟動百人「居家辦公」。（圖／翻攝官網）

▲東洋。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

東洋（4105）控告前董事長林榮錦，將藥品權益輸送給瑞士的Inopha AG公司，經一審重判十年、二審改判無罪之後，高檢署檢察官再度提起上訴，而法界人士莊先生特別投書《ETtoday新聞雲》，質疑林榮錦若不想掌控Inopha AG的利益，為何要併購Inopha AG？

高檢署檢察官已向最高法院提起上訴，檢察官在上訴書中直指，林榮錦主導簽約將東洋藥品權利授權給Inopha AG，嚴重損害東洋權益。對此，法界人士莊先生分析，談到企業進行併購通常是想取得並運用被併購公司的資源，因此針對林榮錦多次併購Inopha AG提出質疑。

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根據上訴書內容，林榮錦主導把東洋研發多年，最有發展潛力的微脂體小紅莓(Caelyx II)及兩性黴素(lipo-AB)的藥品智慧財產授權給Inopha AG，而東洋僅能取得微薄的淨銷售金額，沒有一般合約中應該得到的簽約金、里程碑金，其餘藥品未來商業化的利益都歸Inopha AG。

林榮錦隨後在2011年3月指派玉晟管理顧問公司投資部經理蔡雅菁，為辦理晟德旗下歐德門併購Inopha AG百分之百股權的專案負責人，並在2012年5月9日到6月1日，Inopha AG、歐德門、玉晟創投簽訂股權買賣契約，這是林榮錦第一次計畫併購Inopha AG。

而第一次併購的生效日為2012年4月30日，即是林榮錦主導東洋與Inopha AG、美國嬌生（J&J）簽訂的三方合約之後，把原本東洋可拿到的巨額簽約金與里程碑金轉由Inopha AG領取，而另一家歐洲FK公司原想與東洋合作，也改由與Inopha AG簽約，但併購因稅務問題沒有進行。

第二次併購計畫改由玉晟創投將持有的歐德門（後改名為宜諾法公司）100%股權，賣給Inopha AG，而玉晟創投可取得Inopha AG股權20%的權利，後續可再增資提高持股到30%，2012年6月22日，玉晟創投將認購股款匯給Inopha AG。

玉晟創投投資Inopha AG在晟德公司財報揭露曝光後，併購計畫再改變，取消原先玉晟創投投資Inopha AG的計畫，改由Inopha AG及玉晟創投共同投資宜諾法公司，由Inopha AG取得宜諾法公司全部股權，但玉晟創投擁有對宜諾法公司未來增資優先認股權，最高可持股到30%的部位。

第三次的併購計畫在2013年12月23日到2014年1月10日期間，由林榮錦代表玉晟創投，和宜諾法及Inopha AG簽下股權協議合約，生效日為2013年3月20日，後來玉晟創投與晟德合併，晟德為存續公司，並接收玉晟創投可認購宜諾法公司30%股權的權利，但最後因故未執行。

對於這些併購方案後來都因故未執行，林榮錦在高等法院答辯時也表示，Inopha AG所收取的金額並無分文進到他的口袋，但莊先生質疑，從上訴書中的簽約及併購時間順序來看，林榮錦將東洋藥品智慧財產權授權給Inopha AG後，多次規劃併購Inopha AG的模式，雖然這些併購方案後來都因故未執行，但如果林榮錦對Inopha AG的利益沒有興趣，為何要多次規劃併購Inopha AG？

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