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瘋電影／中央車站：數位修復版　善緣惡緣總在一念間

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文／賴賴

▲▼中央車站：數位修復版。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

1998年的巴西，教育尚未普及，這部電影不但劇情流暢好看，也把當時巴西的時空背景文化民情細膩得表達出來，一個在車站幫忙寫信寄信的退休老師，傳遞了那個年代的人情味，透過信件每個人都有自己的故事，而故事從退休老師為出發點，在她偶遇這位失去母親的男孩開始產生化學變化，電影非常好看，也透過電影看到當年巴西的景象。

車站，以最短時間傳達人民和生活最直接的視覺，大量不同環境背景的人民，透過服裝造型走路表情看到這個國情與時代差異，從電影端看出巴西人，重感情與樂觀的民族性，而即使有著悲慘童年的退休老師，也因為和男孩的相處而得到救贖，她學會付出為他人著想不苛刻主觀批判，像是上了人生的一堂最重要的課程。

劇本實在很厲害，不論是人設與事件推進，雖然是公路電影卻處處有戲，非常非常好看，百年佳作。

片　　名：中央車站：數位修復版
英文片名：Central do Brasil
類　　型：劇情
上映日期：2020-09-11
片　　長：01時51分
導　　演：華特薩勒斯(Walter Salles)
演　　員：費娜達蒙蒂妮蘿(Fernanda Montenegro)
國　　家：巴西
語　　言：葡萄牙語
發行公司：光年映畫

劇情大綱

中央車站是巴西里約熱內盧流量最大的車站，朵拉靠著自身識字能力，替不識字的人們寫信為生。

某日，一名少婦帶著十歲的兒子約書亞給他從未謀面的父親寫信，希望約書亞的父親能夠來里約熱內盧找他們，但少婦卻在一出車站後就意外身亡。留下孤苦無依的約書亞在城市裏頭，隻身流落街頭著，本來為人現實的朵拉由於母性的驅使和內心的善良下，答應約書亞要去陪他尋找到父親。

剛開始兩人的相處是十分不愉快，但一路上他們不斷遇到重重難關時，對彼此卻越來越能坦誠相對，而在這段旅程中，朵拉與約書亞相伴在一起，約書亞尋找著父親，朵拉卻也同時尋找到了自己。

▲▼中央車站：數位修復版。（圖／yahoo）

▲來了一對想寄信給丈夫的母子，沒多久母親車禍過世，兒子流浪車站。

▲▼中央車站：數位修復版。（圖／yahoo）

▲想賺錢把男孩賣給兒童收容，這才發現對方是黑道，救出孩子惹上麻煩。

▲▼中央車站：數位修復版。（圖／yahoo）

▲千辛萬苦終於找到爸爸家，還有兩個同父異母的哥哥，哥哥很善良。

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