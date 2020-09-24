　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

HPE斥資271.5億元　完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲ HPE完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak 。（圖／翻攝自Aruba網頁）

▲HPE完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak。（圖／翻攝自Aruba網頁）

記者吳佳穎／台北報導

Hewlett Packard Enterprise (紐約證交所代碼：HPE)宣布，完成SD-WAN領導廠商Silver Peak的收購作業，將之併入旗下的安全智慧型網路公司Ａruba，交易金額9.25億美元(約新台幣271.5億元)。

HPE指出，之後Silver Peak將成為Aruba的一部分，這次收購將強化 Aruba ESP架構下的解決方案，透過涵蓋有線、無線區域網路和廣域網路 (WAN) 完整的邊緣到雲端 (Edge to Cloud) 解決方案，協助企業加速雲端轉型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，WAN轉型是HPE Intelligent Edge (智慧邊緣) 以及邊緣到雲端願景和成長的重要關鍵，藉由Silver Peak提供完整的SD-WAN產品組合，我們將為所有任合裝置上的應用程式和資，料提供真正的分散式雲端模式和雲端體驗。

HPE Intelligent Edge部門總裁暨Aruba Networks創辦人Keerti Melkote表示，隨著混合式工作場所的演進，企業正計畫將網路延展至分支機構，甚至尋求能將企業網路安全性衍伸至居家工作環境的方案。

透過Silver Peak的高階SD-WAN技術、Aruba的SD-Branch和遠端工作解決方案的整合，客戶可以簡化分支機構和WAN部署並提升遠端工作人員的連網體驗，實現與雲端連接的分散式企業，完成業務營運的轉型。

收購完成後，Silver Peak創辦人暨執行長 David Hughes將加入HPE，擔任Aruba 的 WAN業務資深副總裁。

HPE指出，由於傳統的WAN架構會帶來較高的成本，且操作不易，因此企業對SD-WAN技術的投入愈來愈多。Aruba的 SD-Branch 產品組合和遠端工作解決方案，結合Silver Peak的自動化SD-WAN和WAN優化解決方案，讓Aruba能夠更全面地滿足客戶需求，並從前景看好的市場商機中獲利。

Silver Peak創辦人暨Aruba WAN業務資深副總裁David Hughes說：「我很期待領導Aruba的新WAN業務部門，並協助客戶加速實現從邊緣到雲端的轉型計劃，數位轉型、雲端優先的IT架構以及支援隨時隨地行動工作的需求，促使企業重新考慮網路邊緣的相關佈署。Silver Peak和Aruba的結合將能協助客戶實現這些IT趨勢的轉型目標。」

Silver Peak是HPE通過收購成功加速其策略並增強競爭地位的一個案子，Aruba和Silver Peak的結合，將強化HPE的Intelligent Edge業務，並帶來大量的收入機會，這將增加Intelligent Edge部門的收入增長和毛利率。HPE預計該交易將對2022財報年度的非公認會計準則 (non-GAAP) 每股收益維持中性。

HPE 將在2020年10月15日舉行的證券分析師會議上，討論Silver Peak的整合如何創造價值，增強增長和盈利能力。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
中科院晚間試射...彈道無限高！　專家曝：是這款飛彈
胃痛挫屎…低頭見「5m巨蟲」卡屁！他崩潰猛拉　肚裡還有一堆卵
快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機
北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈砸到這天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／標普「今年漲幅歸零」！美股開盤繼續跌　初領失業救濟增加

國發會副主委鄭貞茂接任陽明董座　10年來首位非海運界出身

HPE斥資271.5億元　完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak

國人「樂活享退」指數不及格仍創5年新高　投資留意3大警訊！

金管會啟動3年「資本市場藍圖架構」　研擬開放純網路券商

台股急殺319點跌破12300點關卡　金管會點出3因素夾擊

考上機師簽約25年「公司卻倒了」　股癌曝爆紅秘訣：骰子丟到的！

普鴻資訊攜手東華大學　合作開設「金融科技資訊人才培育學程」

TDR熱翻天！證交所針對11檔祭三大處置措施

海鼎2025年將為最大容量風場　力拚做到國產化冠軍

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

快訊／標普「今年漲幅歸零」！美股開盤繼續跌　初領失業救濟增加

國發會副主委鄭貞茂接任陽明董座　10年來首位非海運界出身

HPE斥資271.5億元　完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak

國人「樂活享退」指數不及格仍創5年新高　投資留意3大警訊！

金管會啟動3年「資本市場藍圖架構」　研擬開放純網路券商

台股急殺319點跌破12300點關卡　金管會點出3因素夾擊

考上機師簽約25年「公司卻倒了」　股癌曝爆紅秘訣：骰子丟到的！

普鴻資訊攜手東華大學　合作開設「金融科技資訊人才培育學程」

TDR熱翻天！證交所針對11檔祭三大處置措施

海鼎2025年將為最大容量風場　力拚做到國產化冠軍

理工科女生「一定很多人追」？　她唸4年打破迷思：孤獨感更強烈

已婚洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢…網看完怒爆

律喜產雙胞胎出血量過多「感覺快死」　崔敏煥一見她就哭了！

中職／飆154火球4連勝　索沙展現鬥志：當作沒有退路

桃園非編號路燈約3萬盞　市府推動智能路燈及納管

快訊／標普「今年漲幅歸零」！美股開盤繼續跌　初領失業救濟增加

彈道無限高！專家研判是「天弓三增程型」...夜射畫面曝

你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

豐原太平洋百貨歡慶29週年慶　中秋連假登場

喜歡貓or狗？從「你養的寵物」秒看心理需求　收編浪浪＝人好到爆炸

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

失業沒錢還要「繳國民年金」網嘆：政府懲罰你

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

股票殖利率相當該選誰？網：符合1標準就買

花50萬「買黃金避險」網嘆：賠錢的開始

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

信義潑屎妹與直播平台洽談合約中　17直播出面回應

不看獲利只抓梗　播客謝孟恭5年數十萬滾千萬

參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

張淑芬：我從不認為董娘多了不起

華碩ZenFone 7熱銷！市佔「坐二望一」　預告10月啟動「翻轉學堂」

專訪／張淑芬作畫過程獨家曝光！

他賣房拿回1千萬想投資　網：都沒得住了

更多熱門

相關新聞

恩智浦攜FatPipe推SD-WAN

恩智浦攜FatPipe推SD-WAN

荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）與FatPipe Networks宣布合作，FatPipe用於分支路由器（branch routers）的SD-WAN客戶端已完成遷移，可在NXP Layerscape系列64位元網路處理器上執行。

HPE Aruba讓工作場所更「智慧」

HPE Aruba讓工作場所更「智慧」

桃市府、HPE及央大推動智慧城市願景

桃市府、HPE及央大推動智慧城市願景

裁不停！惠普企業驚傳年底砍5000員工

裁不停！惠普企業驚傳年底砍5000員工

美國將送首台超級電腦上外太空

美國將送首台超級電腦上外太空

關鍵字：

HPESD-WANSilver Peak

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面