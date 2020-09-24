HPE斥資271.5億元　完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak

▲HPE完成收購SD-WAN領導廠商Silver Peak。（圖／翻攝自Aruba網頁）

記者吳佳穎／台北報導

Hewlett Packard Enterprise (紐約證交所代碼：HPE)宣布，完成SD-WAN領導廠商Silver Peak的收購作業，將之併入旗下的安全智慧型網路公司Ａruba，交易金額9.25億美元(約新台幣271.5億元)。

HPE指出，之後Silver Peak將成為Aruba的一部分，這次收購將強化 Aruba ESP架構下的解決方案，透過涵蓋有線、無線區域網路和廣域網路 (WAN) 完整的邊緣到雲端 (Edge to Cloud) 解決方案，協助企業加速雲端轉型。

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HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，WAN轉型是HPE Intelligent Edge (智慧邊緣) 以及邊緣到雲端願景和成長的重要關鍵，藉由Silver Peak提供完整的SD-WAN產品組合，我們將為所有任合裝置上的應用程式和資，料提供真正的分散式雲端模式和雲端體驗。

HPE Intelligent Edge部門總裁暨Aruba Networks創辦人Keerti Melkote表示，隨著混合式工作場所的演進，企業正計畫將網路延展至分支機構，甚至尋求能將企業網路安全性衍伸至居家工作環境的方案。

透過Silver Peak的高階SD-WAN技術、Aruba的SD-Branch和遠端工作解決方案的整合，客戶可以簡化分支機構和WAN部署並提升遠端工作人員的連網體驗，實現與雲端連接的分散式企業，完成業務營運的轉型。

收購完成後，Silver Peak創辦人暨執行長 David Hughes將加入HPE，擔任Aruba 的 WAN業務資深副總裁。

HPE指出，由於傳統的WAN架構會帶來較高的成本，且操作不易，因此企業對SD-WAN技術的投入愈來愈多。Aruba的 SD-Branch 產品組合和遠端工作解決方案，結合Silver Peak的自動化SD-WAN和WAN優化解決方案，讓Aruba能夠更全面地滿足客戶需求，並從前景看好的市場商機中獲利。

Silver Peak創辦人暨Aruba WAN業務資深副總裁David Hughes說：「我很期待領導Aruba的新WAN業務部門，並協助客戶加速實現從邊緣到雲端的轉型計劃，數位轉型、雲端優先的IT架構以及支援隨時隨地行動工作的需求，促使企業重新考慮網路邊緣的相關佈署。Silver Peak和Aruba的結合將能協助客戶實現這些IT趨勢的轉型目標。」

Silver Peak是HPE通過收購成功加速其策略並增強競爭地位的一個案子，Aruba和Silver Peak的結合，將強化HPE的Intelligent Edge業務，並帶來大量的收入機會，這將增加Intelligent Edge部門的收入增長和毛利率。HPE預計該交易將對2022財報年度的非公認會計準則 (non-GAAP) 每股收益維持中性。

HPE 將在2020年10月15日舉行的證券分析師會議上，討論Silver Peak的整合如何創造價值，增強增長和盈利能力。